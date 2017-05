Omskjæring av norske guttebarn: Frp skal signalisere at de er det «norskeste av det norske»

Debatt Fremskrittspartiet vedtok at de vil innføre forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge. Velkommen til valgkampen 2017.

Vedtaket ble møtt med sterke reaksjoner fra en rekke jødiske talspersoner, blant andre Ervin Kohn, forstander i det Mosaiske Trossamfunn. Rabbiner Menachem Margolin, som er leder av en av Europas største jødiske organisasjoner kaller vedtaket «klart antisemittisk». Men siden når har Frp vært antisemitter? For dem som kjenner Frps atferd gjennom de siste tredve årene, har innvandringsskepsisen og den mer eller mindre tilslørte rasismen vært kjennetegnet. Jøder har vi sjelden hørt noe om, muslimer derimot.

Forbudet blir ikke vedtatt

Frp-vedtaket er intet annet enn et angrep på en praksis som i Norge i dag hovedsakelig gjennomføres av muslimske innvandrere, en gruppe som er langt større enn den lille jødiske minoriteten. Likevel er det altså jødiske talspersoner som reagerer sterkest: Ervin Kohn sier at et slikt forbud «vil bety slutten på organisert jødisk liv i Norge». Det har han rett i, fordi de som måtte ønske å omskjære guttebarn måtte i så fall reise til Sverige, Danmark eller andre land for å gjennomføre ritualet.

Men herr Kohn kan ta det med ro. Et forbud vil ikke bli vedtatt. Ingen andre partier har planer om å gjøre Norge til det første land i verden med en slik lov, selv om enkelte forslag er blitt debattert i så vel SV og Venstre som Senterpartiet. Det eneste som har skjedd er at Frp, som alltid i starten av valgkamper, gjør vedtak som skal signalisere at de er det «norskeste av det norske» og at de misliker innvandreres praksis. Dette gjelder dog ikke alle i Frp, Per Sandberg beklaget at stortingspolitikerne ikke ble fristilt i avstemningen. Men ekkoet er tydelig for alle som vil se.

For ateister og humanister fremstår selvsagt det hele som en blanding av tragedie og komedie. Hva er det nå de bråker om med denne forhuden? Jo, omskjæring av guttebarn er visstnok en manifestasjon av pakten mellom Gud og Abraham. Detaljene finner man i 1. Mosebok.

Deretter er alt det rene kaos, som det jo gjerne blir når menneskene skal tolke signaler fra det høye: Koranen nevner ikke omskjæring med et ord, men likevel hevder enkelte muslimer at Mohammed ble født uten forhud, og at forhud dermed blir blasfemisk. En muslimsk retning fremholder at det er blasfemi å tukle med guds skaperverk. Jødisk omskjæring skal gjøres etter boken, altså på den åttende dag etter fødselen, gjerne i full festivitas i en bankettsal med hele slekten til stede og middag etterpå. Muslimer har ingen krav til når ritualet skal gjennomføres. Det kastes i moderne tid fram en rekke medisinske argumenter for og imot omskjæring, men dette er noe nytt, for utgangspunktet for all omskjæring er den samme: Å ofre en del av kroppen.

En jødisk bekjent av meg, som vel må kalles sekulær, sier seg skuffet over Frps trangsyn i denne saken. Argumentet er at omskjæring handler om identitet, og tusenårige tradisjoner. Men ser man til Israel, er faktum at stadig flere lar være å omskjære sine guttebarn, og resultatet er, vel, ikke noen forskjell i det hele tatt. Ingen mobbing, ingen problemer. Mange foreldre er engstelige for at barnet skal falle utenfor, være annerledes. Men det skjer ikke.

Identitet viktig i diasporaen

Jødisk identitet ligger ikke i forhuden: Er din mor jøde, er du også jøde. Organisasjonen Kahal arbeider med foreldre som tviler i spørsmål rundt omskjæring, og de som har tatt standpunkt mot. Deres rapporter viser at de som lar være å omskjære, ikke får noen problemer i det hele tatt, bortsett fra kanskje bestemoren som hylgråter når hun får vite at gutten ikke skal omskjæres, men straks glemmer det når den nye arvingen blir lagt i armene hennes.

Svært mye tyder på at denne tradisjonen også er i ferd med å mykes opp, selv om det vil ta lang tid. Så hvorfor den sterke reaksjonen fra det jødiske miljøet? Kanskje fordi identitet er viktigere å opprettholde i diasporaen. (Diaspora enkelt forklart: En gruppe i et trossamfunn som bor spredt i land med en annen religion.)

Tradisjonene binder oss sammen, og de som ønsker å pirke på det, hater oss. På samme måte som den muslimske førstegenerasjonen i Norge og andre land er med på å opprettholde sosial kontroll med jentebarn, og tradisjonene med arrangert ekteskap/tvangsekteskap. Praksiser som de var vant med fra sitt ikkemoderne, føydallignende samfunn, men som i møtet med det likestilte, sekulære Skandinavia er under sterkt press. Nye generasjoner tenker nytt, og nytenkningen øker når tilhørigheten blir sterkere.

Hensikten er at seksualiteten skal temmes

Argumentene mot omskjæring i sekulære kretser går hovedsakelig på at det er absurd å skjære i et friskt guttebarn, at barnets autonomi må være avgjørende, at barnet selv må få velge. Det gjør ikke saken mindre interessant at omskjæring av gutter vil påvirke deres opplevelse av seksualitet, noe som bevitnes av voksne menn som har hatt sex før og etter omskjæring i voksen alder. Det er ikke akkurat rakettforskning at det gjør noe med følsomheten å kutte av de mest følsomme delene i de mannlige kjønnsorganene.

Dermed blir jo faktisk den underliggende argumentasjonen for omskjæring av guttebarn den samme som gjøres gjeldende for jenter: Hensikten er at deres seksualitet skal temmes, i hvert fall er det det som i praksis skjer.

Men, ingenting av dette har nok vært veldig dypt debattert i Frp. De er ute etter å markere seg i valgkampen, som vanlig. Gjesp. De visste utmerket godt at et forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge sannsynligvis aldri kommer til å bli virkelighet.

Omtrent som bompenger.