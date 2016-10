Om å stjele fra Gud

Kommentar Ville Jesus jaget Jan Hanvold med pisk? Krever Gud konfirmanter for penger?

Jeg var 15 år da jeg leste boken «Tyven» av avdøde predikant Aril Edvardsen som handlet om tienden.

Tienden er et eldgammelt bibelsk prinsipp om å gi fra seg ti prosent av det en produserer og skaper, til Gud. I Bibelen står det at man kan teste Gud på denne måten, om ikke han da vil åpne himmelens sluser og tømme ut velsignelser over oss.

Aril Edvardsen, grunnleggeren av misjonsvirksomheten Sarons Dal i Kvinesdal, var utvilsomt den mest kjente predikanten i Norge, før han døde i 2008. Han døde i felt på misjonsreise i Afrika. Virksomheten hans handlet kort og godt om å teppelegge jorden med evangeliet om Jesus. Og det kostet flesk.

Da jeg leste boken «Tyven» som 15-åring fikk jeg sjokk. Edvardsen skrev at den som ikke ga tienden, «stjal fra Gud».

Jeg tenkte på de 10.000 kronene jeg nylig hadde fått til konfirmasjonen, og at jeg rett og slett hadde stjålet en tusenlapp. Jeg bøyde kne på gutterommet, og lovet å betale tusenlappen tilbake. Gud skulle ha den. Og han fikk den.

Denne historien er viktig å forstå i disse dager når grunnleggeren av Visjon Norge, Jan Hanvold, får så ørevoksen blafrer, etter å ha blitt avslørt av NRK Brennpunkt som en som gjør store penger på sin evangeliske virksomhet.

Hanvold, som selv gikk på bibelskole hos Aril Edvardsen i sin tid, kan undervisningen om Tyven og tienden. Han vet hvordan han kan få både konfirmanter og minstepensjonister og andre til gi så det svir for å fremme Guds rike.

En annen ting man må forstå i disse dager, er at kristenfolket også elsker å gi. Selv vokste jeg opp i et hjem, der foreldrene mine var faste givere av tiende, og der man utenom den, også ga penger til alskens misjons- og nødhjelpsprosjekter.

I utgangspunktet må vel dette sies å være en fin og givende livsstil.

Problemet kommer når det viser seg at Jan Hanvold og andre predikanter ser ut til personlig å berike seg på andres giverglede. Det viser seg at kanskje bare en liten del av det som ruller inn av millioner til Visjon Norge går til direkte til nødhjelp, mens resten går inn i selskaper der Hanvold har personlige interesser.

Da kan man lure på hvem som stjeler fra hvem?

Det finnes en historie fra Bibelen om da Jesus ble skikkelig rasende. Det var da det ble drevet butikk i tempelet. Det ble gjort om til en handelsplass. Jesus tok frem en pisk og jaget tempelhandlerne ut.

Vi vet også om Jesus at han var opptatt av de fattige.

Å berike seg på fattiges bekostning, er en typisk uting om man blar litt Bibelen.

Det spørs om det til og med kan være mer alvorlig enn at en konfirmant stikker av med Guds tusenlapp.

