Varsom bruk av oljepenger

Leder Oljefondet oppnådde god avkastning i et turbulent 2016. I den økonomiske politikken må vi uansett holde igjen på bruken av oljepenger.

Årsrapporten for 2016 viser at Statens pensjonsfond utland, oftere kalt oljefondet, fikk en avkastning på 6,9 prosent eller 447 milliarder kroner. Året startet med et sterkt fall på verdens aksjemarkeder og fallende internasjonale renter. Utviklingen var langt bedre i andre halvår, noe som sikret Oljefondet en langt bedre avkastning enn i 2015.

Best avkastning ga investeringene i aksjer med 8,7 prosent, mens obligasjoner bidro med 4,3 prosent. Eiendomsinvesteringene ga bare 0,8 prosent i avkastning i fjor. 62 prosent av oljefondet er investert i aksjer og bare 3,2 prosent i eiendom. Før nyttår anbefalte Norges Bank at aksjeandelen i fondet burde økes på bekostning av obligasjoner, og regjeringen foreslår nå at inntil 70 prosent kan investeres i aksjer.

Vi tror det er en riktig beslutning, selv om det også innebærer en noe høyere risiko. En høy obligasjonsandel gir større stabilitet, men over lengre tid gir har aksjer gitt størst utbytte. Vi må være forberedt på at en større aksjeandel vil kunne gi større svingninger i oljefondets verdi. Avgjørende for den strategi som velges må være å sikre langsiktighet, god avkastning og en bred spredning av risikoen. Norges Bank har lykkes med dette det siste tiåret og oljefondet har vokst kraftig i verdi.

Viktigere enn fordelingen av aksjer og obligasjoner er at vi demper bruken av oljepenger. Vi kan ikke lenger finansiere svulmende statsbudsjetter basert på en antakelse av at oljefondet bare skal fortsette å vokse. Som sentralbanksjef Øystein Olsen sa i sin årstale: Handlingsrommet fremover vil bli trangere.

I februar kunngjorde regjeringen at de strammer inn handlingsregelen fra fire til tre prosent av avkastningen fra oljefondet. Det var en riktig beslutning. Vi vet at fondets verdi vil svinge og må ta i betraktning at avkastningen kan bli svakere. Oljefondet er ment for fremtidige generasjoner, ikke for å finansiere et overdrevet offentlig forbruk i dag.

