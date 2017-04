Oljefondet er ikke et miljøfond

For et par år siden ba Stortinget regjeringen utrede om Oljefondet bør få tillatelse til å investere i infrastruktur som ikke er på børs. Særlig har miljøengasjerte ivret for en fast prosentandel til kjøp av solkraft, vindmøller og annen unotert fornybar-infrastruktur i utlandet.

Les også: Vil ikke la Oljefondet kjøpe infrastruktur

Men i den nye Stortingsmeldingen om Oljefondet avviser regjeringen forslaget.

– Svært skuffende, er reaksjonen til Nina Jensen i WWF, som har regnet seg frem til at deres forslag kan gi kutt som tilsvarer 35 ganger Norges årlige utslipp. Organisasjonen viser også til at Norges Bank selv ønsker slike investeringer.

Og Norges Bank vil naturligvis ha færrest mulig begrensninger, og har ingenting imot å fjerne dagens regel mot investeringer i infrastruktur. Men tanken er ikke vindmøller i afrikanske land, selv om både de og Finansdepartementet ekspertgruppe har åpnet for fornybarkjøp. Infrastruktur i stabile regimer frister nok mer. Og oppkjøp av rørledninger, flyplasser og havner.

Les mer: Oljefondet kan få kjøpe infrastruktur: – Sjansene bør være store

Når regjeringen likevel avviser regelendringen, handler det om at få vet bedre enn dem hvor raskt politikere kan endre verdien på slike investeringer. Stater står fritt til å endre sine rammevilkår, subsidieordninger og skatter. Det medfører en helt annen politisk risiko å kjøpe seg stort opp i en utenlandsk havn enn det Oljefondet stort sett driver med i dag, altså å eie mindre andeler i en hel rekke aksjeselskaper.

Fornybar-investeringer direkte i infrastruktur i fattige og ustabile land er ikke mindre utsatt for risiko. Men selv i Norge er dette et tema. Den norske stat ble for eksempel saksøkt for å ha satt ned prisen på transporten i Gassled etter å ha åpnet for private investorer i rørledningen i 2010. Staten vant søksmålet.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Dette sier noe om risikoen. Men selvsagt må klima tilgodeses. Norge skal bruke en anselig andel av oljemilliardene på klimakutt. Men når det stadig kommer krav fra mange slags hold om øremerking til det ene og andre fornuftige formålet på utsiden av statsbudsjettet, så handler det om et ønske om å slippe å måles mot alle andre gode tiltak. Men også miljøpotten bør bevilges av Stortinget over budsjettet, av politikere som klarer å prioritere og som måles på resultat av velgerne.