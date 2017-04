Oljefondet bør ikke politiseres ytterligere

Leder Det er i dag ingen grunner til å gjøre grunnleggende endringer i oljefondets strategi eller innretning. Man bør også være svært varsom med å politisere fondet ytterligere.

Første kvartal ga meget god avkastning for Statens Pensjonsfond Utland, mer kjent som oljefondet. Avkastningen ble 3,8 prosent, nesten 300 milliarder kroner. Det er den tredje beste avkastningen på ett kvartal i historien. Ved utgangen av mars var verdien av fondet 7 867 milliarder kroner.

"Det er gjennom å plassere hoveddelen av vår formue i verdens næringsliv at vi best ivaretar vår interesser.

I løpet av årets tre første måneder passerte man også en historisk grense. Nå kommer over halvparten av verdiene i fondet fra avkastning, mens resten kommer fra tilførsel av penger fra staten. Siden 1996 har altså oljefondet ved sine plasseringer gjort at vi har fått like mye i gevinst som vi har satt inn.

Det er verdien av fondets aksjer som øker mest. Aksjeporteføljen steg med 5,5 prosent. Investeringene i rentepapirer steg med 0,8 prosent, mens verdien av fondets eiendomsinvesteringer øket med 0,5 prosent. Den viktigste årsaken til at fondet steg så mye i verdi ligger allikevel utenfor selve investeringene.

I første kvartal falt kronekursen målt mot andre valutaer, og siden alle fondets eiendeler er i utlandet, så gjør det at de blir mer verdt målt i norske kroner.

Svingninger i fondets totale størrelse målt i norske kroner kommer vi derfor til å oppleve mange ganger. Når det er kronekursen som virker inn, så sier ikke det så mye om fornuften i investeringene. Enten verdien går opp eller ned. Uansett kan vi i sum si at oljefondet er en suksess, som har sikret og skapt store verdier for de generasjonene som kommer etter oss.

Fondet balanserer godt mellom avkastning og risiko, og har funnet sin plass i norsk forvaltning og politikk. De enorme verdiene Norge eier i verdens næringsliv og statsgjeld er blant våre viktigste forbindelser til utlandet. Fondets vektlegging av åpen forretningsførsel, sosialt ansvar og likebehandling av aksjonærer er med på å gjøre det globale næringslivet sunnere og bedre.

Det er i dag ingen grunner til å gjøre grunnleggende endringer i fondets strategi eller innretning. Man bør også være svært varsom med å politisere fondet ytterligere. Arbeidet med etikk fungerer godt, og til et investeringsfond å være, praktiserer Norges Bank stor åpenhet. De neste årene vil verdiene i fondet sannsynligvis øke ytterligere.

Debatten om nye investeringsobjekter er i gang. Den er sunn. Men det grunnleggende ligger fast. Det er gjennom å plassere hoveddelen av vår formue i verdens næringsliv at vi best ivaretar vår interesser. Det bør vi fortsette med.