Tina Bru er på bærtur

Debatt Tina Bru (H) svarer på mitt VG-innlegg den 3.11 med den mest defensive historiebeskrivelsen om Norge jeg har lest på lenge.

ARILD HERMSTAD, leder i Framtiden i våre hender

Bru hevder at kun oljen kunne gitt oss et slik velferdsnivå som vi i dag har. Hun beskriver en virkelighet hvor de innovative nordmennene som har laget verdensklasseteknologi i Nordsjøen ville sittet med hendene i fanget i 50 år.

Vi ville selvfølgelig kommet opp med andre og gode ideer, som ville blitt produkter og tjenester vi kunne eksportert og levd godt av.

Er det en naturlov at det er svenskene som kommer opp med Ikea, Spotify og Skype? Er det så store forskjeller i arvematerialet at det kun er broderfolket som kan drive gründervirksomhet i ulike næringsgrener og skape velferdssamfunn i verdensklasse?

I tillegg glemmer Tina Bru at det er avgjørende hvordan vi forvalter en oljeformue. Listen over stater som har mislyktes er lang, for eksempel Saudi Arabia, Bahrain, Aserbajdsjan, Angola, Nigeria, Venezuela. Det er våre egne institusjoner og politikere vi har å takke for at vi har høy velstand og god fordeling. Det er også disse vi kan takke for at vi har et pensjonsfond basert på inntekter fra olje, en råvare vi i liten grad påvirker prisen på.

Bru er virkelig på tynn is når hun spekulerer i at Norge kunne ha satset på en næring med enda høyere utslipp enn olje og gass. Med andre ord snakker hun om kull. Mener hun virkelig at Norge ville vært en stor kullnasjon om vi ikke hadde hatt olje og gass? Tanken er virkelighetsfjern. Men mens vi snakker om fantasi: kan Bru forestille seg at olje og gass kan havne i samme utsatte posisjon som kullbransjen om ti-femten år?

Brus neste resonnement er kanskje det spenstigste. Det handler om at det var viktig for Norge å tjene masse penger på olje og gass, for å ha nok penger til å gjøre den dyre omdreiningen til en fornybar fremtid. Utsagnet faller på sin egen urimelighet, og på den lange rekken av land uten olje som er i god gang med fornybarrevolusjonen.

Selv om Bru hevder at Norge er på vei inn i lavutslippssamfunnet, så har hun glemt å sjekke faktaene. I Europa er det kun Norge og Bulgaria som har økt sine energirelaterte klimagassutslipp siden 2000, alle andre land kutter utslipp, til og med USA. Danmark har kuttet med 40% og topper listen. Sverige har kuttet med 20%. Mens vi er bekymret for sysselsettingen framover, har svenskene i øyeblikket god flyt i økonomien, flere næringer og mye større innovasjonsevne enn Norge.

Jeg tror Norge har store muligheter til dra nytte av det grønne skiftet. Men da er det svært risikabelt å fortsette å gi stimuli til oljeøkonomien i form av leterefusjonsordninger, forskning for å finne nye felt og de stadige gjentakelsene om at oljenæringen har en lang tidshorisont.

Næringen har to store utfordringer: For det første er vi helt avhengige av at oljesjeikene i Midtøsten blir bli enige om produksjonsbegrensninger som kan holde prisene oppe. Vi er altså plassert på innbytterbenken på et lag vi neppe vil spille på. For det andre er vi avhengige av at innovative gründere, som Elon Musk, bedrifter og andre innovative land ikke lykkes med å finne energikilder og lagringsmetoder som er bedre og mer effektive enn forurensende olje og gass.

For klimaets del vet både Bru og jeg hva vi bør håpe på. Men det burde være like enkelt for Bru å se hvilken enorm økonomisk risiko hun og regjeringen tar når de fortsatt vil satse for fullt på fossil energi i femti nye år.