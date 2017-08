Svikter Arbeiderpartiet oljenæringen?

Debatt Det siste næringen trenger nå er usikkerhet om de langsiktige rammevilkårene.

TERJE SØVIKNES, olje- og energiminister (Frp)

Vil en eventuell ny AP-ledet regjering satse på olje- og gassnæringen? Etter at finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen (AP) denne uken sådde tvil om Aps holdning til leterefusjonsordningen på norsk sokkel er det all grunn til å stille spørsmålet. Det siste næringen trenger nå er usikkerhet om de langsiktige rammevilkårene.

TERJE SØVIKNES, olje- og energiminister. Foto: Frode Hansen , VG

I tillegg har flere meningsmålinger den siste tiden vist at en eventuell AP-ledet regjering kan bli avhengig av MDG, SV og/eller Rødt. Alle disse tre partiene har programfestet at de vil avvikle næringen på få år, og ikke tildele nye letelisenser på norsk sokkel. At de ikke vil åpne nye områder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, for petroleumsvirksomhet er vel kjent.

Men MDG, SV og Rødt vil heller ikke dele ut nye lisenser i allerede åpnede områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Skulle de få helt eller delvis gjennomslag for sin politikk hos Støre og AP vil dette få katastrofale konsekvenser for olje-, gass- og leverandørindustrien langs hele kysten.

Nye leteareal er avgjørende for aktivitetsnivået i sektoren. Leteaktivitet gir grunnlag for funn, som igjen kan resultere i utbygginger, arbeidsplasser og inntekter til velferden vår. Tilgang på nye leteareal er selve fundamentet for videre utvikling av næringen.

Etter at utbyggingen av Johan Castberg i Barentshavet i 2022 har vi ikke flere store funn som er klar for utbygging på norsk sokkel. Verfts- og leverandørindustrien er derfor avhengig av at det blir gjort nye funn for å generere arbeid utover på 2020-tallet.

H/FrP-regjeringa har derfor ført en offensiv politikk for tildeling av nye letelisenser i denne perioden. I alt er det tildelt 241 lisenser, og i tillegg har vi denne våren hatt rekordutlysinger av to nye konsesjonsrunder. TFO 2017, i de modne områdene av sokkelen, inneholder 87 blokker – 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet. I 24.konsesjonsrunde, i de mindre utforska områdene av sokkelen, ligger det hele 102 blokker – 9 i Norskehavet og 92 i Barentshavet.

Dette er en politikk H og FrP vil videreføre i neste periode, men vil en ny AP-regjering som er avhengig av MDG, SV eller Rødt være like offensiv? Vil Støre på jakt etter regjeringsmakt stå i mot presset fra småpartiene? Og hvem vinner den indre kampen om olje- og gassnæringens fremtid i AP? Spørsmålene bør bekymre industri- og fagarbeidere i leverandørindustrien langs hele kysten.

Et annet spørsmål er om en Ap-ledet regjering, som er avhengig av et budsjettsamarbeid med MDG, SV eller Rødt, vil videreføre en offensiv satsing på petroleumsforskning? Norge er i dag verdensledende på offshore olje- og gassvirksomhet. Ingen er på vårt nivå når det gjelder subseateknologi, og vi har høyere utvinningsgrad og lavere CO2-utslipp fra vår produksjon enn snittet ellers i verden. Tung satsing på forskning og teknologiutvikling over flere tiår har gitt resultat.

H/FrP-regjeringen har økt statens bidrag til petroleumsforskning gjennom hele denne perioden. Programmer som Petromaks 2 og Demo 2000 bidrar til ny teknologiutvikling og økt verdiskapning. Vil denne trenden fortsette når de årlige forskningsbudsjettene blir avhengige av MDG, SV eller Rødt?

Ap har generelt vært fraværende i olje- og gassdebatten de siste månedene. De har åpenbart interne spenninger i eget parti, noe landsmøtekompromisset om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja viste. Strategien i etterkant har åpenbart vært å sitte i ro i båten, for ikke å provosere noen av fløyene.

Nå mener jeg Ap og partileder Jonas Gahr Støre må på banen og avklare hvilke olje- og gasspolitikk en eventuelt ny rødgrønn regjering med MDG, SV eller Rødt på vippen vil føre for fremtiden. Det fortjener de mange titallstusen ansatte som jobber i verfts- og leverandørindustrien kysten rundt.