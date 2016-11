OPEC tar grep

Kommentar For første gang siden prisfallet på olje startet i 2014 viser OPEC handlekraft. De kutter i produksjonen for å oppnå høyere oljepris.

Ministermøtet i Wien var en test på Organisasjonen av petroleumseksporterende lands (OPECs) troverdighet og deres evne til å påvirke oljemarkedet. Oljenasjonen Norge er tilskuer, men sterkt påvirket av oljekartellets beslutninger. Hvis OPECs begrensede kutt fører til høyere oljepris er det gledelige nytt for norsk oljenæring, budsjettbalanse og oljefond.

Onsdag formiddag gikk ryktene om at en avtale var på gang og oljeprisen steg 8,5 prosent til over 50 dollar fatet. Den kunne ha stupt til 40 dollar eller lavere etter en fiasko i Wien. Analytikere tror nå prisen kan stige til 55-60 dollar før rået er omme. Forskjellen er som dag og natt for oljeproduserende land.

Den globale etterspørsel etter olje er høy og stigende. Problemet for produsentene er at tilbudet er enda større, på grunn av USAs raskt voksende produksjon av skiferolje og fordi store OPEC land har økt produksjonen for å forsvare sine markedsandeler. I stedet for å utkonkurrere USA og andre rivaler har de rammet seg selv ved å la oljeprisen synke som en stein. Balansen mellom tilbud og etterspørsel er blitt forrykket fordi de store aktørene har vært mer opptatt av markedsandeler enn pris.

Men varig lavpris har også en kostnad. Oljenasjonene Venezuela og Nigeria er i dyp krise på grunn av inntektstapet. Selv Saudi-Arabia, verdens største oljeeksportør, har store underskudd på statsbudsjettet. Derfor forsøker oljekartellet nå å kutte litt for å kunne tjene mer. Spørsmålet er om en reduksjon på 1,2 millioner fat daglig er tilstrekkelig for å gi den ønskede effekt. Fortsatt er oljeprisen godt under halvparten av hva den var sommeren for to år siden.

Forhandlingene om et produksjonskutt har pågått i ni måneder. Problemet har vært hvordan byrdene skal fordeles. Striden mellom de to arvefiendene Saudi-Arabia og Iran har truet med å blokkere for en avtale. Iran er omsider fri fra vestlige økonomiske sanksjoner og er mest opptatt av å øke sin oljeproduksjon. Nå skal de ha gått med på å sette et tak for sin produksjon. Saudi-Arabia og deres allierte må ta en betydelig del av kuttene. Hvis prisen stiger som i går vil likevel alle produsentland vinne, også Norge.