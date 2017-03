Oljen gir penger og jobber fremdeles

Leder Oljealderen i Norge er ikke over. Det er fortsatt store verdier som skal hentes opp fra havbunnen, og store verdier skal skapes på land og til sjøs samtidig som det skjer.

Kværner har fått jobben med å overhale og oppgradere Njord A-plattformen. Kontrakten er på svimlende fem milliarder kroner, og betyr 3 000 årsverk i Norge, skriver E24. Et av Norges fremste industrimiljøer, på Stord i Hordaland, er sikret arbeid og inntekt en tid fremover. Det er gode nyheter, for Stord, for Kværner, for norsk industri og for Norge.

Olje og gass er grunnleggende for norsk økonomi og næringsliv. I denne sektoren har Norge utviklet noen av verdens fremste bedrifter, som stadig når opp i internasjonal konkurranse. Det har skjedd på beste norske vis, med oppfinnsomhet, hardt arbeid og en politikk som har lagt til rette for at oljerikdommen på den norske havbunnen skal kaste mer av seg enn bare grunnrente.

I dagens politiske debatt, har lav oljepris fått enkelte til å omtale norsk olje- og gassvirksomhet nærmest som et onde. I sin tale til landsmøtet i går sa for eksempel SV-leder Audun Lysbakken at oljealderen er en parentes i historien. SVs leder vet selvfølgelig mye om å være en parentes i historien, men det er allikevel trist å høre slikt utstudert sludder fra en leder i et norsk politisk parti.

Oljealderen i Norge er ikke over. Det er fortsatt store verdier som skal hentes opp fra havbunnen, og store verdier skal skapes på land og til sjøs samtidig som det skjer. Norge skal forberede seg på tiden etter oljen, det er fornuftig og fremtidsrettet. Men, de som har det travelt med å legge ned en næring som skaper jobber, verdier og inntekter, og som kommer til å gjøre det i mange år, de er ikke på lag med fremtiden. Uansett hvor hardt de hevder det.

Livet skapes og leves i sann tid. Det er ingen som får det bedre av å legge ned folks levebrød og møysommelig oppbyggede kunnskap, fordi man ser for seg noe annet i fremtiden. Å nekte mennesker som gjennom lang tid har bygget opp kunnskap og ferdigheter å høste av dette, fordi Norge skal et nytt sted om ti eller femten år, det er ikke god politikk. Ti år er kort i Norges historie, men det er lenge i et arbeidsliv. Virkeligheten for oljeindustrien på Vestlandet er tøff nok for tiden, de trenger ikke destruktiv politikk på toppen.

Det er sjelden vi trekker frem konflikten mellom by og land på denne plassen, men når man hører de livsfjerne og monomane angrepene på Norges viktigste næring fra SV, MDG og deler av miljøbevegelsen, så mistenker man dem for å ha vært veldig lite utenfor sine egne andedammer og ekkokamre.

De burde snarest reise til Stord og erfare virkeligheten. Fremtiden skapes på den grunnmuren som olje- og gassnæringen har lagt for det moderne Norge. Å late som noe annet er useriøst.