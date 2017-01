Lofoten handler også om klima

Debatt Det er på tide å snakke om elefanten i rommet.

RASMUS HANSSON, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne

UNE BASTHOLM, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne

Hva er det viktigste Norge kan gjøre for å stoppe farlig oppvarming av kloden? Hvis du spør en nordmann, vil hun kanskje være usikker. Kjøre mindre bil? Fly mindre? Spise mindre kjøtt?

Hvis du spør en utlending, vil de trolig peke på at vi er en av verdens største eksportører av fossil energi, i form av olje og gass. Allikevel handler oljedebatten om alt annet enn klimautslipp. Det er på tide å snakke om elefanten i rommet.

Klimaverstinger



Nordmenn utgjør 0,07 prosent av verdens befolkning. Men vi bidrar med en mye større andel av verdens CO2-utslipp. Hvert år slipper vi ut 54 millioner tonn CO2, noe som betyr at hver av oss slipper ut 11,7 tonn CO2, mens hver svenske slipper ut 4,6 tonn i året.

Den viktigste kilden til CO2-utslipp i Norge er oljeinstallasjoner. Klimautslippene i Norge fra oljebransjen har nesten doblet seg siden 1990, mens utslippene har sunket fra resten av industrien og fra landbruk og fiske. Mens vi krangler om bilavgifter på land, fyrer nye gassturbiner opp på sokkelen.

Men da har vi ikke regnet med den største effekten av oljeutvinningen vår: CO2-en som blir sluppet ut når vår olje og gass blir brent opp i utlandet. Hvis vi regner med det, eksploderer utslippene. Norsk olje og gass bidrar med omtrent en halv milliard tonn CO2 hvert år. Det er ca. to prosent av alle CO2-utslipp fra fossil energi i hele verden, eller omtrent 110 tonn CO2 per innbygger hvert år.

Den triste sannheten er at kloden ikke tåler at menneskeheten henter opp all oljen, gassen og kullet under bakken. FNs klimapanel har satt opp et «karbonbudsjett» som bare tillater oss å hente opp en liten andel av all fossil energi som vi har oppdaget.

Norsk olje er miljøskadelig



Hvilken fossil energi burde vi hente opp, og hvilken burde vi la ligge? Den mest rasjonelle løsningen er å hente opp den billigste og minst miljøskadelige oljen først. Dessverre er norsk olje ingen av delene. Som NRK Brennpunkt påpekte i fjor høst, har Saudi-Arabia gigantiske oljefelter med mer miljøvennlig olje enn Norge. Et oljeutslipp i ørkensand er ganske mye mindre skadelig enn et oljeutslipp i noen av verdens rikeste fiskeområder, og CO2-utslippene per produserte oljetønne er lavere enn i Norge.

Ifølge en studie i Nature i 2015 må all olje og gass i Arktis bli liggende hvis vi skal unngå farlig oppvarming på en mest mulig effektiv måte. Det innebærer all olje og gass i Barentshavet og Lofoten. Statistisk sentralbyrå har allerede påvist at redusert norsk oljeutvinning er en billig måte å redusere klimautslipp på, stikk i strid med bransjens egne påstander. Alt i alt viser tallene at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon, faller globale CO 2 -utslipp med om lag en million tonn.

Har gjort Norge sårbart



Motivasjonen til våre største partier er åpenbar: Høyre, Arbeiderpartiet og Frp ønsker å pumpe olje raskest mulig for å skaffe flere arbeidsplasser på kort sikt, i stedet for å skaffe oss bærekraftige arbeidsplasser for framtida. Denne politikken har allerede gjort Norge mer sårbare for økonomiske svingninger. Utrolig nok ønsker både Arbeidepartiet og Høyre å investere hundrevis av milliarder i olje- og gassprosjekter som kan bli verdiløse dersom Norge får gjennomslag for en global klimaløsning.

Dette er risikabelt. Jo mer av økonomien som er avhengig av oljeprisen, jo tøffere vil det bli når prisen svinger. Både Det internasjonale pengefondet og regjeringens eget utvalg for grønn konkurransekraft har pekt på norsk oljeavhengighet som en trussel mot norsk sysselsetting og mot vår konkurranseevne med utlandet.

Mens resten av Europa har kuttet klimautslippene kraftig de siste 30 årene, har Norge økt våre. Siden år 2000 er det bare Norge og Bulgaria som har økt utslippene våre. Danmark har redusert sine med 30 prosent. Norge er i ferd med å bli akterutseilt i kampen om de nye, bærekraftige næringene.

Sårbare områder



Selv om klimaendringene ikke hadde eksistert, hadde Miljøpartiet De Grønne vært kraftige motstandere av å bore olje i disse områdene. Å sette noen av verdens rikeste og mest sårbare havområder på spill er uakseptabelt. Men realiteten er at oljeleting i Arktis, inkludert Lofoten, også er et veddemål mot at verden skal stoppe den største trusselen mot velferd og trygghet i framtiden: Farlig global oppvarming.

Det er imponerende at oljebransjen har lyktes i å holde debatten om norsk oljeutvinning separert fra klimadebatten. Utrolig nok er Miljøpartiet De Grønne det eneste partiet på Stortinget i dag som ser sammenhengen mellom norsk oljeutvinningstempo og klimapolitikken. Resten av Stortinget har gang på gang stemt for å lyse ut store nye havområder til oljebransjen. Resultatet har væt forutsigbart: Mer klimaforurensing.

Dessverre kan vi ikke fortsette å lure oss selv. Fossil energi er en av de aller viktigste årsakene til farlig oppvarming av havet og atmosfæren, og Norge er en av verdens største produsenter. Det bør vi tenke over hver gang våre politikere ønsker å åpne nye oljefelter. Hverken Lofotfisket eller det vakre landskapet vil være til stor glede for oss dersom vi «koker kloden».

En ansvarlig politikk for Norge og verden er å starte en seriøs overgang til et bærekraftig næringsliv raskest mulig. Da må vi ikke åpne nye felt til oljebransjen. I stedet må vi begynne å fase ut de mest forurensende oljefeltene våre og trappe ned oljeutvinningen.

MDG går til valg nå i høst på å avlyse nye konsesjonsrunder og gi et varig vern av hele det sårbare området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er på tide å legge debatten om våre mest sårbare havområder død, og sette i gang arbeidet med å omstille norsk økonomi.