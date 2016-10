Ingen sak for rettsvesenet

Det må være opp til politikerne å prioritere hvor de tøffe kuttene skal tas.

«Derfor saksøker vi oljestaten Norge», skrev Natur og Ungdom og Greenpeace i et innlegg i VG i forrige uke. De to organisasjonene og deres støttespillere vil saksøke Norge for å få stoppet oljeleting i Arktis, og hevder regjeringens utdeling av nye letelisenser i Barentshavet strider med Grunnloven. Organisasjonene viser til lovens nye miljøparagraf (§ 112) som understreker statens ansvar for å verne om natur og miljø for fremtidige generasjoner. En ny rapport fra Oil Change International brukes som argument. Der heter det at ingen nye oljefelt kan åpnes hvis Norge skal nå målene vi har skrevet under på i Parisavtalen. Derfor mener miljøvernerne at tildelingene av oljelisenser er ugyldige.

Og før helgen fikk aktivistene overraskende støtte fra jusprofessor Hans Petter Graver. Han sier til Klassekampen at situasjonen er så kritisk at domstolene kan bli nødt til å gripe inn. Graver understreker at dette vil være svært kontroversielt, og at det snur opp ned på domstolenes rolle. Tredelingen av makten mellom utøvende, lovgivende og dømmende makt er det sentrale prinsippet i den norske rettsstaten, og vi må tilbake til krigens dager for å finne eksempel på at domstolene har grepet direkte inn i politikken.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Men nettopp klimasaken, og bare den, er etter Gravers syn så grunnleggende for vår eksistens, at det kan være grunn til å se annerledes på domstolens rolle. Graver avviser at noe slikt kan være aktuelt i andre typer saker, og er ellers en kjent kritiker av at domstolene blander seg inn i politiske anliggender.

Og med den kritikken har jusprofessoren selv pekt på hvorfor er slikt søksmål er så problematisk. For selv om Graver synes akkurat klimasaken er så viktig at vanlig praksis kan settes til side, vil mange andre aktivister med helt andre dagsordener mene at deres kampsaker er viktigere.

Nå er klima uten tvil en av vår tid store utfordringer. Men problemet med å åpne for at domstolene skal utforme klimapolitikken, er at det på langt nær vil være det eneste saksområdet som kommer under tilsvarende press.

Til våren skal regjeringen legge frem sin plan for hvordan Norge skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen. Det blir ingen enkel oppgave. Men det må være opp til politikerne å prioritere hvor de tøffe kuttene skal tas.