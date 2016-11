Høyrepopulistenes fremmarsj: Neste brikke er Østerrike

Kommentar Snart kan europeiske land falle som dominobrikker i høyrepopulistenes spill, det ene etter det andre.

4. desember kan Norbert Hofer bli den første folkevalgte, høyreradikale president i etterkrigstidens Europa. Samme dag kan Italias statsminister Matteo Renzi lide nederlag i en folkeavstemning. Og snart er det valg i Nederland, Frankrike og Tyskland. Ytre høyre er i fremmarsj i alle disse landene.

Den østerrikske president har liten formell makt, men skulle Hofer vinne er det en stor symbolsk seier for Frihetspartiet. Det vil markere et gjennombrudd for høyrepopulistiske partier i Europa. Dessuten kan en seier for Hofer være en forløper til Frihetspartiet i regjering. I meningsmålinger har de over 30 prosent oppslutning.

I mai vant Alexander Van der Bellen presidentvalget med 31 000 flere stemmer enn Norbert Hofer. Uregelmessigheter førte til at Grunnlovsdomstolen opphevet valget og 4. desember prøver Østerrike på ny å velge president. Første valgrunde i vår ble et sjokk for de to partiene som har dominert østerriksk politikk siden krigen, Sosialdemokratene og det konservative Folkepartiet. Deres kandidater oppnådde ikke mer enn ti prosent oppslutning hver, altså en nærmest total avvisning av den politiske orden som har preget landet i flere tiår.

Tidsånden i 2016 er preget av oppbrudd fra det etablerte, fra de liberale og demokratiske partiene som har styrt kontinentet i den lengste perioden med fred og økonomisk vekst. De taper oppslutning på bekostning av bevegelser som fremmer nasjonalisme, innvandringskritikk og EU-motstand. De er alle inspirert av Donald Trumps amerikanske triumf.

Frihetspartiet i Østerrike er riktignok ikke like entusiastiske i sin omfavnelse av Trump som for eksempel Nasjonal Front i Frankrike, men sier det vil bli «istid» i forholdet til USA hvis østerrikske velgere skulle finne på å velge en president fra De Grønne. Van der Bellen er deres kandidat.

Det østerrikske Frihetspartiet er et høyrepopulistisk parti som er beslektet med Nasjonal Front i Frankrike, Alternativ for Tyskland og PVV i Nederland. Økonomisk stagnasjon, arbeidsinnvandring og euro-problemer ga økt oppslutning, men gjennombruddet kom med flyktningkrisen.

Meningsmålinger antyder en liten ledelse for Hofer, og et flertall tror at Trumps seier gir Hofer en fordel. Van der Bellen mener det motsatte. At det amerikanske valget må tjene som «en vekkerklokke for Europa», og ikke minst for østerrikske velgere.

Spørsmålet er om de hører alarmen.

LES OGSÅ LEDEREN: Seier for europeisk samarbeid