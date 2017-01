Vann, energi og mat: Slik har Davos utfordret verdens ledere

Debatt Systemtenkning er sjelden vare. Derfor var det svært oppmuntrende at verdens ledere ble møtt med en sterk oppfordring om slik tenkning da de ankom Davos forrige uke.

JOAKIM HAUGE, administrerende direktør Sahara Forest Project

SVEIN TORE HOLSETHER, administrerende direktør i Yara

I en kronikk i The Guardian etterspør Dominic Waughray, lederen for offentlig-privat samarbeid i World Economic Forum, en strategi som samler myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv for å lage helhetlige satsinger for produksjon av vann, energi og mat. Satsingene skal også bekjempe klimautfordringene og bidra til økonomisk vekst.

Norge er godt posisjonert når slik systemtenkning diskuteres i Davos. Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og utenriksminister Børge Brende hadde med seg omfattende erfaring med systemtenkning fra Norges snart ti år lange satsing på å bevare regnskog. Gjennom det internasjonale klima- og skoginitiativet (NICFI) ser Norge utfordringene i blant annet landbruk og regnskog i sammenheng, og støtter et nasjonalt strategiarbeid i skoglandene på tvers av sektorer.

Sahara Forest Project og Yara har gått i bresjen blant norske bedrifter. Vi jobber aktivt for å skape brede samarbeid, og mener at de store og mest krevende utfordringene i verden krever tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringslivsaktører og sivilsamfunn.

Klimaendringer, tørke, oversvømmelser og flommer blir stadig mer intense og mer uforutsigbare for flere hundre millioner store og små matprodusenter over hele verden. To milliarder mennesker bor i det FN definerer som tørre områder, og FNs klimapanel viser til at rundt 200 millioner mennesker har dårlig tilgang til drikkevann som følge av klimaendringer. Tørre områder dekker rundt 30 prosent av jordas landoverflate. I dag skjer ørkenspredningen 30 ganger raskere enn noensinne i menneskehetens historie. Om trenden ikke snus, vil snart hver femte verdensborger bo i områder med alvorlig vannmangel.

70 prosent av alt ferskvann vi mennesker bruker går til landbruket. Ifølge FN kreves det at vi øker den globale matproduksjonen med 60—70 prosent innen 2050. Dette vil kreve mer effektiv bruk av mineralgjødsel, og at vi tenker nytt og smartere rundt hvordan vi produserer mat. Da må vi bekjempe en trend der stadig flere områder blir ufruktbare, og det må gjøres i skjæringspunktet mellom mat, ressurser og miljø.

Summen av ovennevnte utfordringer krever politisk, finansiell og moralsk handlekraft fra ledere i vår generasjon.

Heldigvis kan vi ved hjelp av synergier av eksisterende teknologier bidra med å snu store problemer til å bli lønnsomme, smarte løsninger.

Dersom vi gjør flere tørre områder grønne, samtidig som vi produserer mat, fornybar energi og ferskvann i klimasmarte systemer, kan vi både bidra til løse klimautfordringene, stoppe ørkenspredning, skaffe grønne arbeidsplasser og samtidig skaffe nok å spise, nok å drikke og nok elektrisitet til å dekke etterspørselen til de 9 milliardene mennesker som vil bo på planeten i 2050.

Helt konkret markerer våre to selskaper i disse dager fem år med samarbeid for å realisere Sahara Forest Projects miljøløsning.

Fra et vellykket pilotprosjekt i Qatar, til pågående innovative prosjekter i Jordan og Australia, har Sahara Forest Project med støtte fra Yara og norske myndigheter satt matproduksjon, tilgang til ferskvann og fornybar energiproduksjon i noen av verdens tørre områder i en helt ny sammenheng.

Sahara Forest Projects forretningsmodell bruker det vi har for mye av - sol, saltvann, ørken og CO2 – til å produsere det verden trenger mer av: Mat, ferskvann og ren energi. . Løsningen lagrer samtidig CO2 gjennom revegetering av områder som en gang i tiden var frodige og grønne.

Verdens realiteter krever at vi som næringslivsledere forhindrer nye klimagassutslipp, og at vi samtidig tilpasser oss klimaendringene.



Det blir ikke lett. Men vi har ikke råd til å la være å forsøke. I våre møter med lokale bønder blir vi smittet av det sterke engasjementet for utvikling på landsbygda, og et brennende ønske om å etterlate seg et landbruk som er bedre og smartere enn det de arvet av sine forfedre.

Vi ønsker flere hoder, flere hjerter og flere hender med på laget når vi herved oppfordrer deltakerne i Davos å etterspørre helhetlige systemer med mer enn ord og flotte taler når de nå er tilbake på sine kontorer.

Det vil være bra for klima og miljø, bra for sosial utvikling og bra for business.