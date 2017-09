Nytt forbud på prøve

Kommentar Trumps nye innreiseforbud er å regne som en midlertidig forføyning inntil Høyesterett får siste ord i saken om to uker.

Innreiseforbudet fra åtte land som Det hvite hus innførte natt til mandag norsk tid, er det tredje av denne typen den amerikanske regjeringen har innført siden Trump ble tatt i ed i januar. Det første forsøket ble forkastet av flere domstoler i februar, fordi dommerne mente det i for stor grad blinket ut folk fra muslimske land.

Det neste forbudet, som lempet på forbudet mot flyktninger fra Syria, strøk Irak fra listen og ga fortsatt innreisegaranti til folk med oppholds og arbeidstillatelse, møtte likevel motstand fra forskjellige dommere. Men i sommer gikk Høyesterett inn og sa at inntil de hadde fått behandlet det grundig, måtte presidentens ord være lov.

Landets høyeste domstol gjorde imidlertid noen viktige unntak fra det gjeldende forbudet. Folk fra Jemen, Syria, Libya, Sudan og Somalia som kunne dokumentere at de hadde jobb, var under utdanning eller hadde nære familieforbindelser i USA, skulle være unntatt.

Den oppdaterte versjonen av forbudet som kom i natt har en litt mer politisk profil, ved at ikke-muslimske land som Nord Korea og Venezuela er lagt til listen. For Venezuelas vedkommende gjelder riktignok bare forbudet for folk med en tilknytning til regimet.

Mye av problemene forbudet har støtt på er fundamentert i Trumps gjentatte valgkampløfter fra i fjor om å innføre «en total slutt på at muslimer kommer til de Forente stater». Hvis Høyesterett leser forbudet som et ledd i gjennomføringen av en slik plan, kan forbudet bli kjent grunnlovsstridig fordi den krenker religionsfriheten.

Skulle Høyesterett derimot finne ut at det er rene og reelle sikkerhetsmessige vurderinger som ligger til grunn, kan de avgjøre at dette ligger innenfor presidentens myndighet.

Det vil i så fall være den største politiske seieren Trump har opplevd så langt.