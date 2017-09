Jævla ufortjent

Kommentar «Jævla homo» er TV-serien som setter homser i bås og ler av dem. Vi fortjener bedre.

Av LARS JOAKIM SKARVØY,

journalist i VG

Kjære Gisle, jeg mener TV-serien din, som hadde premiere forrige uke, er en reise i klisjeer og fordommer.

Samtidig er konseptet godt: du er en ung fyr som er homo, lever i et parforhold, men som synes egen seksualitet kan være ubehagelig å gi til kjenne i offentligheten. At du tør å dra ut, møte folk og konfrontere dine egne fordommer er bra.

Likevel er det noen grunner til at jeg sitter igjen med en bismak i munnen etter å ha bingewatchet serien i helgen.

Det er kult at du oppsøker, snakker med og viser frem både dragqueens, SLM-ere eller danske Ulrik Frost. De er like mye en del av homobevegelsen som du og jeg er. Å la deres stemme høres i samfunnet flytter grenser, åpner opp og gjør det enklere for alle å leve fritt.

Du gir inntrykk av at serien skal vise frem bredden av homomiljøet. Her mener jeg du har feilet. Hvor er bredden? De jeg ser er stort sett personer med røtter i sterke miljøer eller sterke forhold. Hvor er den enslige, homofile mattelæreren, hvor er politikeren som nettopp kom ut av skapet, hvor er den lesbiske jenta som går på ungdomsskolen eller som nettopp er ferdig med fredagsbønnen i moskeen?

Å vise frem bredden er ikke å lete etter de som ikke er heterofile og som ligner minst på deg selv.

I tillegg er det kjipt når en TV-serie rettet mot unge helt ned mot 15-årsalderen så tydelig fremstiller homomiljøet som sterkt seksualisert.

Det er episoden, som illustrerende nok har fått tittelen «Fistefest», jeg har de største problemene med. Her tar du oss seere blant annet med ned i kjelleren på Scandinavian Leather Men (SLM), hvor du introduserer oss for et hundebur (som ikke er til hunder), en huske til å ha sex i og et badekar til å bade i urin i.

Jeg ser for meg han usikre 15-åringen, som tror han er homo, som sitter og ser på dette programmet. Sitter han igjen med et godt bilde av hva det vil si å være homo, og av hva samfunnet rundt ham oppfatter at det innebærer? Og ikke minst: vil dette øke eller redusere usikkerheten rundt sex?

Et annet problem jeg har med serien din er måten du møter disse folkene og fremstiller dem på, som jeg mener er ufin og respektløs.

La oss fortsatt holde oss til «Fistefest»-episoden. Det starter med at du, i et kanskje feilslått forsøk på humor (?), ikler deg astronautdrakt før du skal besøke SLM. Funny enough, kanskje, men hva er poenget, om det ikke er latterliggjøring av konseptet?

Inne på SLM intervjuer du Aksel Skorm, som er SM-entusiast. Han sier det veldig godt i serien: «Litt av problematikken er hvordan vi, som samfunn, fremstiller homofile. Det blir den seksuelle praksisen som på en måte blir deg.»

Dette sitatet burde være spennende å gripe fatt i, særlig når det kommer fra en som jobber nettopp på denne klubben. Hvorfor føler han det slik? Hvordan har ting endret seg? Hvilke problemer møter han i hverdagen?

Istedenfor å gripe fatt i dette, hopper vi ned i kjelleren på klubben, hvor du fnisende blir med rundt for å se på de ulike rommene og leketøyene.

Senere i samme episode møter vi Ulrik Frost (forfatteren av kommentaren «Jeg knuller mannen din»), som har et frigjort og liberalt forhold til sex. Danmark er selvsagt et mer liberalt samfunn enn Norge, men likevel tror jeg Ulrik Frost skiller seg ut fra den jevne danske. Mange spennende spørsmål melder seg: Hvordan har han klart å frigjøre seg så sterkt fra samfunnet strenge normer og forventninger? Hva har det kostet ham?

Får vi vite noe om det? Nei. Isteden er det nok en runde med fnising og sjokkerte blikk, og som avsluttes med vitsing om Ulriks kommende sexpartner i trappen på vei ut. For meg blir dette latterliggjørende. Både seerne og dem du møter hadde fortjent å bli tatt mer på alvor.

Så mener jeg min kollega Morten Hegseth tar feil når han skriver at programmet er historieløst. Jeg mener det er mer riktig å si at det er historiesvakt.

Programlederen svarer: Håper det er plass til alle skeive

Jeg vil gi deg masse ros for sekvensen hvor du er med Lemet fra Karasjok til gravplassen for hans bror og flere andre homofile som har begått selvmord. Dette er sterkt, ekte, opprørende og viktig. Men det savner en kontekst. Homokampen i Norge og internasjonalt får dessverre ingen plass i fortellingen din om møtet med egne fordommer.

Både heltene som gikk før oss, og de som kommer ut av skapet i morgen hadde fortjent bedre.