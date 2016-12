En samfunnskritisk guide til Snøfall

Debatt NRK har skapt et statsvitenskapelig drama for barn. Dette gir en unik mulighet til å snakke med barna om vår egen tid og utfordringene vi står overfor.

ANDREAS BREKKE, lærer og illustratør

Snøfall er et lite, isolert og på uforståelig vis selvforsynt samfunn omgitt av en øde og ugjennomtrengelig vidde. I Snøfall bor julenissen og et lite titalls voksne og barn som arbeider i julenissens produksjonsstab. Verdensanskuelsen til den kosmopolitisk utseende befolkningen som pussig nok alle snakker norsk, er begrenset til sin egen lille bystat og den diffuse og ukjente «verden utenfor».

Andreas Brekke.

Bystaten Snøfall er et isolert samfunn som lever av bollebakst og hjørnesteinsbedriften til Julenissen.

Kunnskapen om «verden utenfor» synes underlig lav og virker ikke på noe tidspunkt å ha blitt systematisk utforsket. Forholdet snøfall-befolkningen har til kunnskapsoverføring og forskning vil trolig være dypt forstyrrende også for små barn. Skolesystemet er ikke-fungerende, undervisningen virker ustrukturert og lærer-elevrelasjonene vitner om en manglende forståelse for både skolens samfunnsoppdrag og den generelle verdien av kunnskap.

VGs anmelder: – Snøfall er kilende magisk, trist og litt skummel

Svært tydelig blir dette når et barn fra «verden utenfor» forviller seg inn i Snøfall. Dette har etter sigende aldri skjedd før, men informasjonsinnhentingen og utspørringen av barnet som heter «Selma» foregår på linje med en seksårings kognitive evner.

Selma. Barnet utenfra som forviller seg inn i Snøfall.

Man kunne om ikke annet forvente at byens forvalter av kunnskap, en krokrygget, hyggelig gammel mann ved det lite treffende navnet «IQ» ville ha evnet å behandle denne historisk unike kilden til kunnskap på høvelig vis.

Kostholdet i snøfall består av boller. Innbyggerne ser for øvrig ikke ut til å være opptatt av hverken vitaminproblematikk eller proteininntak. Utover bollebaking og frisørvirksomhet ser samtlige samfunnsfunksjoner ut til å være knyttet til en produksjonskult preget av ekstrem fremmedgjøring. Vi ser proto-samlebåndsproduksjon hvor enkle og evig repeterende oppgaver utføres manuelt uten at noen av de involverte ser ut til å etterlyse medvirkning, dypere kontekstforståelse eller ny og arbeidseffektiviserende teknologi.

Sluttproduktet av samfunnets kollektive innsats gjennom året tar kun eieren av produksjonsmidlene, Julenissen, hånd om. På julaften foretar han reisen til verden utenfor uten å dele ære eller opplevelse med noen av arbeiderne. Det har heller ikke fremkommet informasjon som vitner om noe akkord eller bonussystem som kompenserer for dette.

Snøfall preges av tungt manuelt arbeid uten medvirkning og innflytelse.

Snøfall styres etter autokratisk modell. Julenissen har svært vide fullmakter. På linje med de fremste diktatorene i historien har han både lovgivende, dømmende og utøvende makt. I tillegg kontrollerer han media i form av en radiosender som kringkaster via høyttalere til privat så vel som offentlig rom. For det meste brukes denne informasjonskanalen til ufarlige og pludrete utspill om hverdagsligheter og kalenderinformasjon. Likevel er det ikke til å unngå å trekke paralleller til det sovjetiske systemet hvor radiomottakere som ikke kunne slås av ble installert i nye leiligheter. Legg til at julenissens radiokanal er den eneste nyhets- og informasjonskilden, så ser vi raskt at Snøfall er et samfunn som er svært sårbart i møte med ustabilitet i maktoverføringsperioder.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kime til konflikt: Allerede tidlig i serien bygger det opp til åpenbar misnøye rundt maktfordelingsprinsippene i Snøfall. Den gamle julenissen til venstre og en åpenbart marginalisert opposisjon til høyre, senere kjent som kuppmakeren Winther.

Snøfall har ingen organisert opposisjon. Det eneste elementet i Snøfall som kan utfordre julenissens sinnelagsdrevne samfunnsdrift er byråkratiet, representert av en figur ved navn Winther. Julenissen ser ikke ut til å ta Winthers velbegrunnede bekymringer for manglende gjennomslagskraft på alvor og går rett i en klassisk autoritær felle hvor mulighet til å påvirke avgjørelser og til å lufte misnøye undertrykkes. Dette skaper en trykkoker av en situasjon hvor Winther til slutt setter Julenissen i en blanding av tvunget eksil og husarrest. Som vi allerede har påpekt er Snøfall ekstremt sårbart for denne typen omveltningn som følge av svake og tildels ikke-eksisterende demokratiske institusjoner hvor all makt er samlet på ett sted.

Winthers kupp er mulig som følge av Snøfalls slepphendte konstitusjon. Det er nemlig slik at arverekken avgjøres av et orakel som kun snakker til julenissen. Ved først å få julenissen av banen og deretter forfalske både skriftlige og muntlige kilder klarer Winther uten nevneverdige problemer å få aksept for sitt narrativ, at nissen har abdisert og overlatt all makt til Winther.

Det kan hevdes at et palasskupp i et samfunn uten noen form for voldsmakt eller forsvar lett kunne ha blitt stoppet av en velutdannet og kildekritisk befolkning, men det er nettopp dette snøfall mangler. Kombinasjon av manglende utdannelse og for mange boller skaper en apatisk, lettlurt og selvopptatt befolkning som ikke er å stand til å ta vare på sine egne interesser i møte med folkeforføreren, sjarlatanen og quislingen Winther. Selv heier jeg ikke på den tilfangetatte julenissen i denne serien. Jeg heier heller ikke på selve julenisseinstitusjonen slik den fremstår, den er dypt autoritær og antidemokratisk. Min sympati ligger hos selve snøfallfolket som har blitt frarøvet muligheten til en god, universell utdannelse, retten til fritt yrkesvalg og retten til selv å ta del i forvaltningen av det overskuddet de produserer.

Jeg håper julekalenderen ender med fullstendig revolusjon og at neste generasjon snøfallere vokser opp til å bli reflekterte, kildekritiske og tenkende mennesker, og ikke vandrende pappkulisser med Tøflus-hjerner som sine foreldre.

God jul, Snøfall.