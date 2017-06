Norwegian i motvind

For en måned siden måtte 175 passasjerer med Norwegians fly 174 til Las Palmas overnatte på flyplassen i Malaga, ifølge flyselskapet fordi man møtte motvind på veien. Forklaringen er søkt, men dessverre betegnende for hvor sårbar logistikken er hos billigselskapene: Tidsmarginene var så stramme at en times forsinkelse ville være nok til at besetningen ikke ville få gjennomført sin lovpålagte hvile. Så motvinden var nok til at tidsskjemaet sprakk og man måtte foreta en mellomlanding som varte i sju timer.

Om det skyldes motvind, sol eller skiftende skydekke vites ikke, men den første helgen i sommerferien har igjen flere hundre passasjerer måttet vente på bakken, mens Norwegian kansellerte seks flyvninger. Blant de rammede er en skoleklasse og to musikkorps som har spart i flere år til ferien. Det minner om situasjonen i fjor sommer, da selskapet kansellerte 18 flyvninger den første helgen i juli, og mellom fire og fem tusen passasjerer ble rammet. Det eneste selskapet kan si, er at det kan bli flere «uregelmessigheter», siden man har problemer med bemanningen.

Forsinkelser og kanselleringer er den egentlige prisen man til tider betaler for de til tider svært billige flybillettene. Når det skjæres på absolutt alle kostnader, fra bemanning til bagasjeplass, skal det lite eller ingenting til før det sårbare rutenettverket rammes. Og inntjeningsmarginene for Norwegian er ikke større enn at man heller lar passasjerer sove på flyplasser rundt omkring i hele verden, enn å hyre inn besetning fra andre selskap.

For dette betaler Norwegian en egen pris, omsatt i negativ omtale. Det virker imidlertid ganske opplagt at dette er en innkalkulert kostnad. Fortvilte barnefamilier og skuffede korpsdeltagere sverger nok på at de aldri skal fly Norwegian igjen, mens de klumper seg sammen på ukomfortable flyplassbenker. Men når man neste vinter skal bestille neste års sommerferie og ser at det er hundrelapper, kanskje også tusenlapper og spare på å velge selskapet, vil fjorårets overskrifter fort være glemt. Også satser man heller på at det blir mindre motvind neste sommer.