Fotballfesten på Ekeberg

Leder Norway Cup handler om bredden, om de mange. Her dyrkes ikke enere. Heldigvis.

Så er den i gang igjen, verdens største fotballturnering for barn og unge. Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo samler fotballspillere fra hele verden. Dette er idrett på sitt beste: Felleskap, lek og glede. Her er det bredden som gjelder, ikke dyrking av enere. Lagfølelse på banen, og mye moro mellom kampene. Møter mennesker imellom, på tvers av språk og kultur. Sommerflørting og nye venner. Fotball og ferieliv.

Norway Cup startet allerede i 1972. I løpet av disse årene har turneringen vokst seg stadig større. I år er det med lag fra 52 nasjoner, fra fattige og rike land, fra fredelige land og land preget av konflikt og uro. En turnering som Norway Cup er en arena fri for storpolitikk og verdens alvor. Barn og unge fra konfliktfylte områder kan få et friminutt på Ekebergsletta.

I år er det også med et lag fra verdens mest lukkede land, Nord-Korea. Jentene på laget herfra får et sjeldent innblikk i et samfunn svært ulikt deres eget. Vi håper de får anledning til fritt å treffe andre ungdommer, dele erfaringer og opplevelser, og møte nye venner.

Dette sommereventyret er mulig fordi tusenvis av mennesker legger ned en stor frivillig innsats, både under turneringen og gjennom resten av året. Arrangørene tar det største løftet. Fra dem legges det ned titusener av timer med frivillig arbeid, fra foreldre og de unge utøverne selv. Rundt om i landet steker foreldre vafler og selger doruller for å finansiere turen inn til Oslo. Mange bruker av sin egen ferie for å være lagledere og reisefølge.

Det fordrer både logistikk og folkeskikk å få et så stort arrangement til å gå knirkefritt. Det vil alltid være noen foreldre som blir for ivrige på sidelinjen, som glemmer at også dommerne legger ned en betydelig innsats. Dommerne fortjener takk, ikke kjeft. Heldigvis forstår de aller fleste det. De voksne er forbilder for barna. Det er verdt å huske, også når det går noen kuler varmt på fotballbanen.

Fotball handler om mer enn idrett. Det kanskje viktigste med Norway Cup er møtene mellom mennesker. Opplevelsene som lagres som minner. For resten av livet.