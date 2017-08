Norske Skog må redde seg selv

Politikerne krasjet sammen i debatt om Norske Skog denne uken. Det mangler ikke på påstander fra Ap, Sp, Høyre og støttepartiene om hvem som har den beste politikken for den konkurstruede bedriften. Senterpartiet snakker om statlig oppkjøp, Høyre åpner for krisehjelp og Ap avviser det, men krever på sin side bedre rammevilkår. Samtidig sier partiene mellom linjene at det egentlig ikke er mye de vil gjøre for selskapet.

Les mer: Norske Skog stiger kraftig etter Erna-uttalelsen

Og det er det ærlige budskapet. Norske Skog selv avviser noe ønske om statlig hjelp. Statens oppgave er ikke å redde selskaper fra historiske investeringsbommerter. Staten skal sørge for sikkerhet, helse, velferd, infrastruktur og den slags. Å produsere papir er ikke på listen en gang.

Men å redde arbeidsplasser frister i en valgkamp. Å mer enn antyde at det kommer til å skje, er dårlig gjort overfor de 2500 ansatte i Norske Skog. For samtidig sier politikerne at det er uaktuelt å gi støtte til internasjonale investeringsfond. Men det er realiteten om regjeringen drysser skattebetalernes penger over Norske Skog.

Les mer: Norske Skog har malt seg opp i et hjørne

De ansatte kan ikke stole på politikerne her. Sjansen er stor for at engasjementet daler når valgkampen er over, slik engasjementet ebbet ut i 2005 da Norske Skog la ned Union i Skien, og i 2011 da selskapet la ned fabrikken på Follum.

I Skien endte nedleggelsen av Union godt, men nye bedriftsetableringer og jobber i mer produktive næringer. Dette er dette som er omstilling i praksis. I Årdal, derimot, står et digert bygg igjen på Årdalstangen og minner om hvor dårlig statlig inngripen kan gå. «Stoltenbergs dørfabrikk» ble bygget i 2007 med statlige omstillingsmidler for å kompensere for tapte arbeidsplasser ved Hydro. Subsidiene førte til protester fra andre dørfabrikker i Norge som tapte penger. Det endte med konkurs for fabrikken i Årdal i 2011.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

At staten skal sørge for best mulig rammevilkår for næringslivet, men ellers ligge lavt, er et godt prinsipp som dessverre svekkes i valgkamptider. Men det gjelder også da. Kreditorer og aksjonærer i Norske Skog sitter i knallharde forhandlinger for å gi selskapet et bedre fundament. Ingen av dem ønsker en konkurs. Det beste politikerne kan gjøre er å la dem være i fred.