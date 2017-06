Ti år siden automatforbudet

Debatt 1.juli er det nøyaktig ti år siden de private gevinstautomatene ble rullet ut av matbutikker, kiosker og kafeer. Slik har det gått.

ÅSNE HAVNELID, Administrerende direktør, Norsk Tipping

Norsk pengespillpolitikk har vært i vinden i år. Blant dem som ønsker seg friere konkurranse om de norske kundene, var det en skuffelse at Stortinget i mai vedtok å videreføre det såkalte monopolet. Det kommer gjerne dårlig skjulte hentydninger til fjerne kommunistregimer når reguleringen er strengere enn markedskreftene liker.

Men, like fullt kan stram regulering av og til være nødvendig. På tiårsdagen for automatforbudet er det fristende å minne om det modige politiske grepet som ble tatt den gangen. En regulering som ga umiddelbar positiv virkning for de nesten 70 000 nordmennene som den gang slet med spilleproblemer.



81% spiller

La oss gå tilbake til 2005. Hele 81 prosent av den voksne, norske befolkningen oppgir at de spiller pengespill. Man anslår at cirka 200 000 problem- og risikospillere står for 90 prosent av omsetningen på automatene, og antallet spilleavhengige er om lag 70 000. Hvert år mater nordmenn nesten 28 milliarder kroner inn i automatene, og taper fem milliarder.

Automatene står plassert overalt hvor mennesker ferdes for å handle, spise eller drikke. Spillene er aggressive, automatene kan mates med store sedler, og de er døgnåpne. Mange enkeltpersoner og organisasjoner tjener gode penger på folk som spiller altfor mye. Blant de største eierne er, paradoksalt nok, organisasjoner som jobber for å redde liv. Humanitære organisasjoner har egne avdelinger som kun jobber med dette, og mange særforbund i idretten finansierer store deler av sin drift på automatene. De tjener penger både som eier og formålsmottaker, og er helt avhengige av disse inntektene for å kunne opprettholde driften.

De økonomiske konsekvensene ved en kraftig endring vil med andre ord være store for mange.



Automatavhengige organisasjoner

Tidlig på 2000-tallet var det daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland som brettet opp ermene og gikk løs på saken. På laget hadde hun tidligere politiker Anne Enger, som da var generalsekretær i Redningsselskapet – en stor aktør på automatmarkedet. Hun ble en viktig medspiller i kampen for å få gehør for forbudet hos de andre automatavhengige organisasjonene. I 2003 vant Valgerd kampen i Stortinget. Automatmarkedet ble lagt inn i enerettsmodellen – og dermed Norsk Tippings portefølje.

Det skulle likevel går fire år før forbudet trådte i kraft. Automateierne saksøkte Staten for brudd på EØS-reglementet, og anket til alle tilgjengelige instanser.

Automateierne

Endelig punktum ble satt da automateierne tapte i Høyesterett 26. juni 2007. Allerede 29. juni sto daværende kulturminister Trond Giske foran pressen og knuste spilleautomater hos Stena metall i Sørum. 30. juni ble de siste privateide automatene trillet ut av dagligvarebutikkene.

Effekten lot ikke vente på seg. I 2008, første hele driftsår uten automater, var totalomsetningen (brutto) i det norske spillmarkedet mer enn halvert – den sank fra 42,3 milliarder kroner (2005) til 19 milliarder kroner. Antall henvendelser til hjelpelinjen sank fra ca. 2100 i året til ca. 650. En undersøkelse fra Sintef viste at to av tre risikospillere i 2007 nå var blitt normalspillere.

Det er ganske rene tall for pengene.



Dagens regulerte automatmarked ser slik ut: Norsk Tipping har to automattyper, Multix og Belago. Multix står i vanlige kiosker og på spillesteder, Belago kun i bingohaller. Tapsgrensene er på 2700 kroner måneden og 650 kroner dagen for Multix, mens de er på 4400 kroner måneden og 900 kroner dagen for Belago. Kundene kan ikke spille med mynter og sedler, bare med spillekortet der de er registrert med personnummer. I 2015, det siste året vi har Lotteritilsynets offisielle tall fra, var brutto omsetning på automatene 9,9 milliarder. 91 prosent av dette går til premier. Kundenes tap er 799 millioner, og antall spillere til sammen er ca. 125 000.





Ikke uproblematiske

Spilleautomater vil aldri være uproblematiske. 800 millioner kroner i tap er fortsatt mye. Men, det er radikalt mye lavere enn de fem milliarder kronene spillerne tapte ti år tidligere. Og, mens 90 prosent av inntekten kom fra risiko- og problemspillere i 2005, er tallene for Multix 22 prosent og Belago 37 prosent. Risikospillernes gjennomsnittlige tap på Multix er ca 4000 kroner i året, på Belago ca 6500 kroner i året.

Det kan godt hende at dette er tap noen ikke har råd til. Men, tapsgrensene hindrer problemet i å vokse seg så stort at det bli uhåndterlig.

30.000 spilleavhengige

I de ti årene som er gått siden forbudet, er antallet nordmenn som spiller pengespill sunket til 59 prosent. Antall henvendelser til hjelpelinjen for spilleavhengige har holdt seg stabilt på mellom 600 og 700 i året. Og selv i dag, ti år etter, har den totale omsetningen i spillmarkedet fortsatt ikke tatt igjen 2005-tallene. Antall spilleavhengige anslås å ligge på drøyt 30 000.

Det er ikke perfekt, men det er bedre. Mye bedre. Færre liv blir negativt berørt. Og selv om det var mye støy den gang det skjedde, er det vel ingen som ønsker seg tilbake til det som var. Litt slik som de fleste av oss i dag tenker om røykeloven.

Begge deler et resultat av tøffe politiske beslutninger.