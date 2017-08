Verdier som valgflesk

Kommentar Plutselig ble valgkampen en strid om å være mest mulig opptatt av et særdeles ullent begrep.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Hva er «norske verdier»?

Det er det faktisk umulig å svare presist på.

I alle fall ikke om det forventes et tydelig innhold, som gir grunnlag for en god debatt, basert på en virkelighetsbeskrivelse det er mulig å enes om.

Derfor blir det så snodig når den heteste poteten i valgkampen er påståtte trusler mot nettopp verdiene i det norske samfunnet, og det umiddelbart ender med en kappestrid om hva det er man snakker om.

Det begynte med at Ola Borten Moe og Linda Hofstad Helleland, som står på hver sin side i høstens maktkamp, ga et felles intervju om at de opplever at norske verdier er under press.

LES INTERVJUET MED HELLELAND OG BORTEN MOE HER

Her kom det frem noe om kristen kulturarv, julesanger og dusjing etter gymtimer, men også kårene til ytringsfrihet, demokrati og nestekjærlighet ble trukket frem.

Og hva er egentlig temaet da?

Kan vi diskutere realiteten i om det faktisk er et verdipress, når innholdet i hva som legges i det spenner fra de store spørsmålene, som langt flere land enn Norge setter høyt, til brunost- og barne-tv-tradisjonenes kår i 2017?

Trolig var hensikten med intervjuet å fri til kristne velgere, og ta opp kampen mot Sylvi Listhaugs bruk av verdivern som velger-åte. Og det gikk da heller ikke lang tid før Frp-statsråden meldte seg på, med et budskap om at man må snakke spisst om innvandring dersom et ordskifte om norske verdier skal ha mening.

Men kampen om hva norske verdier egentlig er var ikke over med dette heller, for fra toppen av Trollpikken i Rogaland hadde Hadia Tajik sin egen tolkning. Nærmere bestemt en sekspunkt-liste, tett knyttet opp til tradisjonelle sosialdemokratiske kampsaker.

Så hva gir egentlig denne diskusjonen oss?

Ikke så mye.

For i 2017 er det norske samfunnet så sammensatt, og verdibegrepet så utvannet, at det er mye mer fruktbart å diskutere konkrete forhold, enn utydeligheter som umiddelbart utarter til en kamp om hvem som forklarer virkeligheten best.

Vi kan gjerne snakke om ytringsfrihetens kår, diskutere barnehijab, kristendommens plass i skolen, likestilling og kunst- og håndverkstradisjoners overlevelsesevne.

Men la oss heller ta det enkeltvis enn å lage en saus der alle velger sine egne ingredienser.