Trygve og de gode hjelperne

Kommentar Senterpartiet har mer flaks enn i eventyret. Nå driver alle de andre partiene valgkamp for et interesseparti for bøndene.

Så var det en gang det var jordbruksoppgjør. Men sånt er alt for komplisert til å gå i detalj. Vi tar kortversjonen: Denne gangen ble regjeringens forslag stoppet av Kristelig Folkeparti og Venstre (som egentlig er støttepartier for regjeringen).

Senterpartiet kan ikke ha forutsett slikt hell. For da KrF og Venstre overkjørte regjeringen og krevde mer penger til bøndene, meldte de seg samtidig på i valgkampen for Senterpartiet.

Det er for så vidt ikke noe nytt. De to småpartiene har stått i køen utenfor valgkampkontoret til Sp merket «frivillige» en stund alt.

Men i den køen er det folksomt. Da KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande endelig nådde frem til skranken, rakk de så vidt jordbruksoppgjøret. Andpustne sa de ja til å vikariere for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. De malte det bildet av regjeringen han pleier å male, som distrikts- og bondedødare.

Selv ikke optimisten Vedum kan ha turt å håpe på mer. Sp gjør det rekordgodt på meningsmålingene. Hjertesakene hans dominerer mediene. Ulven dreper stadig mer sau. Bøndene tynes. EU er EU. Og de andre partiene jobber gratis for ham.

Statsminister Erna Solberg ga Vedum slagordet da hun sa hun «tror på Norge». Vedum høynet, og sa han «tror på HELE Norge». Da Knut Arild Hareide lanserte Vedum som statsministerkandidat, kunne man begynne å lure på om noen alt har tuklet med arvematerialet.

Også Fremskrittspartiet veltet seg i bønder og brunost på sitt landsmøte. Men i det daglige bidrar Frp mest ved å skape et åpent rom for Sp, siden de selv er så gørrkjedelige. Selv Per Sandberg er helt zen.

Arbeiderpartiet, derimot, er på aktivist-kjøret. Ja, det kan virke som de ligger ute i sovepose for ikke å miste plassen i frivillig-køen til Trygve. Da landsbruksoppgjøret ble forkastet, var det ved hjelp av Arbeiderpartiet. De sto klare med kunstgjødselsekken som de kastet på Senterpartiets valgkampanje.

Det vanligvis ansvarlige Ap vil nå la landbruksoppgjøret bli opp til Stortinget. For å være alvorlig og kjedelig: Det er en farlig vei å gå for et parti som skal i regjering. Arbeiderpartiet kommer til å angre på at de var villig til å undergrave forhandlingsinstituttet. Regelen er at man har respekt for resultatet regjeringen fremforhandler, slik at ikke bøndene hvert eneste år skal kunne løpe ned på Stortinget for å kreve mer.

Nå fortjener bøndene rett nok godt betalt. Men de er ikke alene. Alle gode hensyn må veies opp mot hverandre. Regjeringen må se på totalen til Norge AS, ikke bare særinteressene.

Men den totalen vil nok utvides, om Ap danner regjering med Senterpartiet til høsten. For Ap har av alle ting lovet billigere drivstoff på bygda og at kommuner som er sammenslått skal få skilsmisse.

Selv om det ikke var ment oppriktig fra Aps side, så møter de seg selv i døra. For skal de i regjering, så er det med Senterpartiet. Og Sp holder på å speke det valgflesket nå. Holdbarhetsdato: Uendelig.

Kommunereform, politireform, forenkling og digitalisering er reformer den blåblå regjeringen har tatt på seg med stor politisk omkostning. Motstand og problemer var å forvente. Forandring fryder ikke. Lett paradoksalt er grunnen til at motstanden blir ekstra stor i Norge, nettopp den sterke distriktspolitikken. Vi bruker mye penger på hele landet, og ressursene gjør at det – heldigvis - finnes sterke distriktstemmer selv om folk flest bor i urbane strøk.

Arktisk jordbruk blomster ikke på grunn av naturressursene. Det er på tross av. At du kan kjøre over til Ytste Utøy skjer av samme grunn. Alle de seriøse partiene i Norge setter av fyldige pengeposter til Bygde-Norge. Og Senterpartiet har selvsagt ikke alle de beste løsningene, selv om de hevder det. Dette partiet ville vært motstandere av Det store hamskiftet om de fikk muligheten.

Det Sp har, er tilliten de andre partiene mangler. For mens politikerkonkurrentene lett kan mistenkes for å drive ren markedsføring og bare late som de er distriktsvenner, virker Senterpartiets omtanke ekte.

Det holder, det. Og derfor ser Senterpartiet akkurat nå ut til å slippe å svette særlig mye før valget. De kan sitte helt stille i traktoren og la de andre partiene gjøre jobben.

Men selv med minst syv gode hjelpere, finnes en liten bekymring i sikte. Og det er at den smarte, blonde, søte, melkebondemammaen fra Sunnmøre – Sylvi Listhaug – snart er ferdig med mammapermisjonen.

Listhaug er den som kan bringe Trygve Slagsvold Vedum ned på landjorda igjen. Til hans rette element. Men også hun har et problem. Hun har alt for god kontroll på flyktningbølgen.

Dette eventyret kan altså ende klassisk. Han tar henne og kongeriket attpå.