Se her! Elitefestivalen er igang

Kommentar Erna, Jonas, PR-topper, lobbyister, fagforeningspamper, redaktører, næringsliv, mektige byråkrater. Alle skal samles denne uken.

De drar på Arendalsuka, enten det er med dieseldreven seilbåt, som miljøbevegelsen Bellona har valgt som befordringsmiddel, eller med fly og svarte biler, som statsrådene. For et par år siden kjørte de kuleste Tesla til byen. Men det er jo ikke noe å skryte av lenger.

Det er selvsagt «se og bli sett». For dette er Øyafestivalen for politisk interesserte. Men det er ikke et retro-hipt rockeband som topper plakaten. Det er navn som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Og dessuten alle partilederne, som møtes til partilederdebatt 21.30 i kveld. Den sendes på NRK1 for alle som ikke er i Arendal. Og der er jo de færreste. Arendalsuka er først og fremst elitens mingleplass, et sted for å nettverke, drive lobbyisme, skaffe kunder, hilse på flest mulig, samt delta i debatter og kjøre valgkampshow.

Arendalsuka arrangeres for syvende gang. Men du har ikke hørt om den, sier du? Nei, det er ikke så rart. For det er neppe mange som reiser til Arendal som betaler regningen selv. Hit kommer nesten bare folk som er på diett. Ikke Fedon-dietten, men statens diettregulativ. Eventuelt en mer idealistisk, billigere variant for ungdomsaktivister, poenget er at de fleste drar til Arendal for å jobbe.

Og slik er det selv om arrangøren understreker at uken er en inkluderende grasrotgreie med masse engasjert publikum. For å understreke det, har de hatt for vane å slippe til alle mulige kuriositeter som NKP og organisasjoner du aldri har hørt om på stand.

Men de frivillige som står der, er neppe invitert på Minglefesten, på TV2s Hagefest eller på festen til lobbyorganisasjonen Olje og Gass. Der går eliten for å tjene mer penger, kapre nye kunder, snakke med kilder eller kanskje raske til seg en subsidie eller to. Det handler ikke bare om vinne debatter, men om business. Det er ikke tilfeldig at Geelmuyden Kiese flytter ned, det er en salgsmesse for PR-bransjen det er snakk om. En genial måte å få spandert nok øl på så mange potensielle kunder som mulig. For å videreutvikle sist ukes ekleste metafor: Eliten er her for å sleike hverandre opp etter ryggen. Og media er selvsagt intet unntak, tvert om.

Men hva gjør egentlig Jonas Gahr Støre og Erna Solberg i Arendal? Det er så vidt de rekker å fullføre partilederdebatten, så drar de videre på tirsdag. Ikke alle har tid til elitens minglefest. Statsministerkandidatene må jo møte folk flest.