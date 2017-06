Politikeres lønn

Leder Stortingsrepresentantenes lønn bør følge lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

Stortinget fastsatte denne uken en lønnsøkning til representanter og statsråder på 2,4 prosent. Det tilsvarer lønnsoppgjøret i stat og kommune. Stortingsrepresentantene får etter dette en årlig godtgjørelse på 928 602 kroner. Det er en høy lønn i norsk sammenheng. Gjennomsnittlig inntekt per voksen person alle norske husholdninger er 431 000 kroner. Men ser man på snittinntekten for familier med barn i skolealder så er den 734 000 kroner i året.

Siden 1996 er det en egen lønnskommisjon som fastsetter nivået på de folkevalgtes lønn. Det er en ryddig ordning. I praksis følger Stortinget lønnsutviklingen slik den fastsettes i de årlige lønnsoppgjørene. Det er en ryddig og god ordning. Nivået på stortingsrepresentantenes lønn virker i dag fornuftig. De har viktige og krevende jobber, som bør godtgjøres på en måte som ikke gjør det uattraktivt å sitte på Stortinget. Lønninger og godtgjørelser fastsettes i full åpenhet, og det er fullt innsyn i hvilke økonomiske ytelser våre politikere får. Med dette som bakgrunn er det vanskelig å si at vi har noen usunn politisk kultur rundt lønn og godtgjørelser i Norge.

Det er selvfølgelig lett å score politiske poenger på politiske lønninger. Tidligere denne uken forsøkte SV å gjøre det. Under stortingsbehandlingen av godtgjørelsene tok representanten Snorre Valen til orde for at økningen burde bli langt mindre. Han mente stortingsrepresentantene burde ha samme lønnsøkning som pensjonistene. Etter pensjonsreformen er det slik at pensjonene ikke følger lønnsutviklingen i arbeidslivet, men at de får noe mindre vekst. I år der lønnsoppgjørene har vært magre, betyr det at pensjonene øker svært lite. Noen ganger mindre enn prisstigningen.

Å trekke stortingslønnene inn i dette er selvfølgelig fristende for en såpass populistisk anlagt politiker på venstresiden som Snorre Valen. Hans parti satt for øvrig i regjeringen som lanserte og innførte pensjonsreformen. Men prinsippet om at godtgjørelsene til norske stortingsrepresentanter skal følge lønnsutviklingen i arbeidslivet er naturlig, klokt og godt, og det er det ingen grunn til gjøre noe med.