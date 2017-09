Kommer Hareide og Grande ut av borgerskapet?

Kommentar Småborgerpartienes motvilje mot regjeringsmakt er ikke lett å bli klok på. Men det er kanskje meningen?

Det borgerlige flertallet overlevde valget. At det er et borgerlig flertall er det liten tvil om. Både KrFs partileder Knut Arild Hareide, og Venstres Trine Skei Grande sa egentlig det samme til velgerne før dette valget som de gjorde for fire år siden. At de, når alt kom til alt, stilte seg bak Erna Solberg som statsminister, uansett om hun regjerte sammen med Frp.

For å understreke likheten med 2013, så dro også denne gangen Erna Solberg på besøk til Knut Arild Hareides foreldre på Bømlo, sammen med Hareide selv. I sluttfasen av valgkampen distanserte Hareide seg fra Ap og Støre, og tydeliggjorde at KrF var et borgerlig parti.

LES OGSÅ: Venstre-Trine presser KrF

Valget gir et mulig flertall for Ap, Sp, SV og KrF på Stortinget. Det er denne blokken Hareide må gå inn i hvis han skal kaste Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering. Ut med Fremskrittspartiet, inn med SV. Jeg er usikker på om de som stemte på KrF i år har gitt ham mandat til å gjøre det.

Nå begynner samtalene mellom de fire borgerlige partiene om hvordan man kan samarbeide de neste fire årene. Jeg tror ingen av partiene kommer unna dette samarbeidet. De har gjort det i fire år, og selv om de mistet en del velgere, så er beskjeden at deres velgere ønsker at de skal fortsette i det sporet.

LES OGSÅ: Høyre åpner for vern av Lofoten

For Høyre er dette enkelt. Det partiet vil alltid søke bredest mulige borgerlige samarbeid, for det er slik de kan komme til makt. Mitt inntrykk er at Erna Solberg har så å si ubegrensede politiske fullmakter fra Høyre når det gjelder å holde de fire samlet. Hun kan gi dem nærmest hva som helst.

Fremskrittspartiet virker særdeles fornøyd med sin nye rolle som regjeringsparti i regjering og opposisjonsparti på Stortinget. Den dype mistilliten mellom Høyre og Frp er så å si borte, samarbeidet og de personlige relasjonene er gode i mange ledd. De to partiene som i mange år foraktet hverandre med en nærmest glødende intensitet, har nå rett og slett blitt bestevenner.

Mye av dette skyldes Frp. Partiet har endret seg fra et uforutsigbart populistparti som det var vanskelig å stole på, til å bli et mer vanlig borgerlig parti. I regjeringen er det, med unntakene Listhaug og Amundsen, stadig vanskeligere å se forskjell på Høyrefolk og Frp-ere. Den politiske avstanden er heller ikke all verden. Når den borgerlige regjeringen nå fortsetter, blir dette ytterligere sementert: Det finnes ingen borgerlig side uten Frp. Det er stadig mer meningsløst å snakke om en borgerlig blokk uten Frp. Og så lenge partiet er Stortingets tredje største, er det også naturlig at det, som de fleste andre partier, søker regjeringsmakt.

LES OGSÅ: Bærum KrF ber Hareide gå inn i regjering

Det er situasjonen for Venstre og KrF. Er man et borgerlig parti, så må man akseptere Frp. Når Høyre har gjort det, så blir det umulig for de to småborgerlige å ikke gjøre det, med mindre de skal bryte ut av den borgerlige blokken. I fire år har V og KrF balet med akkurat dette, de nærmest akrobatiske forsøkene på å lage en forestilling om at det kan finnes en borgerlig side uten Frp. Det har mislyktes. Når valget nærmet seg ble begge tvunget til å akseptere at Frp er på deres side i politikken. Sylvi Listhaug og Frp er prisen V og KrF må betale for å være borgerlige.

De fire forrige årene var ikke snille med V og KrF. Partiene fikk store seire i budsjettforhandlingene, men de ble ganske usynlige og fikk lite ut av den massive valgseieren i 2013. Å stå utenfor regjering gjør kanskje deler av livet enklere, men det gir ingen premie hos velgerne. Ingenting i årets valg tyder på det.

Nå har V og KrF en ny sjanse til å gå inn i en borgerlig flertallsregjering. Erna Solbergs dør står åpen, og så vidt jeg forstår er også Frp vennlig innstilt til å utvide regjeringen, selv om det koster partiet noen statsrådsposter. Frp er blitt et så vanlig borgerlig parti at de er like gira på samarbeid og koalisjoner som Høyre.

LES OGSÅ: Frp ønsker V og KrF velkommen

Men V og KrF griper neppe muligheten, ikke i første omgang. I stedet fortsetter det som ser ut til å være en ørkenvandring som kostbart stemmekveg for regjeringen i Stortinget.

Den dagen de to partiene forstår hva det egentlig betyr å være borgerlig i vår tid, så vil de kanskje gå inn i en ekte borgerlig regjering. En der alle borgerlige partier er med.