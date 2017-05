Kommentar: Norgesmesterskapet i rygging

Kommentar Arbeiderpartiet blir sure hver gang noen påstår partiet vil «reversere» et eller annet. Selv om det er akkurat det som er inn for tiden.

– «Reversering» finnes ikke i mitt vokabular, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK nylig. Bortsett fra de sju stedene NRK fant ordet i Aps alternative statsbudsjett, selvsagt.

Aps strateger er sure på media fordi vi har kjøpt høyresidens ord «reversere», et ord de mener Erna og co bruker for å snakke ned Aps politikk. Og det kan være. Men reversering er blitt trendy i 2017. Ap er ikke alene. For tiden bivåner vi et slags chicken game, i revers.

Etter den lille blemmen på NRK har Ap språkvasket sitt nye program, og der står det ikke et eneste «reversere». Men Arbeiderpartiets fremste reverserings-løfte står ved lag, uansett hva man velger å kalle det: Tvangssammenslåtte kommuner skal få skilsmisse.

Og gamledager er populært blant velgerene. Meningsmålingene viser for tiden høy oppslutning til parti som lover å få ting på stell, slik det var før. Skattekontor som man aldri har besøkt, skal bestå. Til og med NAV er blitt en høyt elsket etat. Mange vil ut av EØS, samt legge ned helseforetakene og beholde lensmannskontoret som nå. Altså stort sett ubemannet.

I helgen vedtok KrF at politikerne skal få tilbake mer av styringen på sykehusene. Sist politikerne hadde det, ble det så mye kjekling at helseforetakene ble opprettet for fjerne politikerne fra avgjørelsene. Og selv om det er mye å si om helseforetakene, var det verre da fylkeskommunene hadde ansvaret. Det var nok ikke egentlig folks høyeste ønske å få operasjon på Sykehuset Innerst i Innlandet. Eller for den del, å sende barna på en grendeskole ytterst i Ytrehav. I mange bygder ønsket folk faktisk grendeskolene nedlagt fordi sentralskolen var bedre.

Slikt glemmer man fort. På samme måte som man ikke lenger husker at det inntil nylig var svært vanskelig å få barnehageplass, helt til de private kom på banen. Det synes å være en tid både SV og Sp vil tilbake til nå. Sammen med den gylne tiden før EØS, selvsagt, som også Frp flørter med.

Kommende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa noe ganske klokt om nettopp EØS til VG nylig:- Jeg husker jo hvilke ulemper og hvilken uforutsigbarhet industrien hadde før vi fikk EØS-avtalen, med tollsatser og stadig nye barrierer som gjorde situasjonen for norsk næringsliv veldig krevende, sa Gabrielsen.

Det som trengs nå er flere slike huskelapper, før vi alle står i fare for å rygge på oss en prolaps.