Ingen bygger landet alene

Debatt Det bør ikke være noe mål å viske ut det faktum at en rekke gode krefter har bidratt til å utvikle velferdsstaten. Demokratier fungerer ikke slik.

ODD EINAR DØRUM, Venstre

MARIT H. MEYER, Venstre

Det ligger et stort ansvar og alvor i å skolere og engasjere politisk bevisst ungdom. Nettopp derfor fortjener Gro Harlem Brundtlands innlegg på årets AUF-leir kommentarer og helt nødvendige påminnelser.

Arbeiderpartiet har mye å være stolt av. Såpass mange meritter er det å vise til, at det er ingen grunn til å fremstille Ap som den eneste sosialt bevisste kraft i utviklingen av den norske velferdsstaten og fellesskapsløsningene.

Ingen partier har æren for en samfunnsutvikling alene. Selvsagt skal Ap løftes fram, men borgerlige partier har vært svært sentrale – ja, faktisk til tider mer sentrale i å utforme og iverksette viktige sosiale reformer. Noen eksempler kan bidra til å illustrere poenget.

I tiden under og etter den russiske revolusjon var Arbeiderpartiet i store interne diskusjoner om sitt forhold til den internasjonale sosialistiske bevegelse der klassekamp og revolusjon var virkemiddelet for sosial rettferdighet. På samme tid arbeidet statsminister Gunnar Knudsen fra Venstre med en rekke store og helt grunnleggende sosiale reformer som de castbergske barnelover (etter Venstres sosialminister Johan Castberg). Disse sikret rettighetene til barn født utenfor ekteskap. Samme regjering sto også for konsesjonslovgivningen som sørget for offentlig råderett over naturressursene.

Borgerlige bevegelser med Venstre i spissen var også en av de helt sentrale bærende kreftene i arbeidet med å etablere og styrke den norske fellesskolen der utdanning for alle sto som det bærende element. Arbeidet for kvinnelig stemmerett skjedde ved en felles front av politiske røster i bl.a. Venstre, Ap og i de store kvinneorganisasjonene.

Det var Venstres Paal Berg som sto i spissen for utviklingen av byggesteinene som skulle bli til trepartssamarbeidet i arbeidslivet der samarbeid og ikke klassekamp var bærende element. Paal Berg var leder av Hjemmefronten, høyesterettsjustitiarius, formann i arbeidsretten og var blant de første som brukte begrepet velferdsstat offentlig.

Flere partier var i første halvdel av 1900-tallet opptatt av utvikling av universelle ordninger, men Folketrygden ble først en realitet under en borgerlig regjering utgått av Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet (Borten-regjeringen). Venstres Halfdan Hegtun var saksordfører under Stortingets behandling.

Poenget her er ikke å løfte fram Venstre alene, men å vise at det er en rekke ulike krefter som har gitt oss den samfunnsorden vi har i dag med samarbeid i arbeidslivet, med en sterk offentlig skole og en godt utviklet sosialt sikkerhetsnett.

Det bør ikke være noe mål å viske ut det faktum at en rekke gode krefter har bidratt til å utvikle velferdsstaten. Demokratier fungerer ikke slik. Tvert imot er det i diskusjoner, debatter og vekselvirkninger at gode løsninger oppstår. Vi legger imidlertid ikke skjul på at vi er opptatt av at vårt parti – Venstre – også skal få anerkjennelse og respekt for den store innsats som har vært lagt ned for å sikre lovmessig og sosioøkonomisk rettferdighet og verdighet.

Historien om utviklingen av den norske velferdsstaten fortjener å bli skrevet slik at mangfoldet i vårt demokrati kommer til sin rett. Det er viktig – også for den kommende generasjon politikere. Brundtlands framstilling hopper litt for lett bukk over at vårt demokratiske samfunn bygger på politiske brytninger, ærlig og redelig samtale, refleksjon og debatt. Det er ikke et resultat av ett partis gjøren og laden. Nettopp det er faktisk et viktig budskap for kommende generasjoner.