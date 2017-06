Debatt Erna Solberg og Høyre tok i forrige en full helomvending av sin valgkampstrategi.

MARTE GERHARDSEN, leder i Tankesmien Agenda

På partiets valgkampåpning i mai brukte Solberg store deler av sin tale til å snakke om økende ulikhet. Høyre vil trappe opp kampen mot økende ulikheter var medienes oppsummering av valgkampsamlingen, til manges glede og overraskelse. De fleste av oss som har jobbet mye med dette alvorlige problemet, syntes det var positivt at også Høyre erkjente at økende økonomisk ulikhet er en stor utfordring, og at forskjellene i Norge øker.



Forrige uke ble imidlertid kampen mot ulikhet avblåst og Høyre var tilbake der vi

kjenner dem. I et intervju i Dagens Næringsliv hevder Erna Solberg at økende ulikheter ikke er et problem i Norge, og at dette er en importert debatt. Det er litt vanskelig for oss som ser det utenfra å forstå hva som har skjedd i perioden fra 12 mai til 21 juni, men jeg skal gjøre et forsøk.

Marte Gerhardsen Foto: Privat

Kan snuoperasjonen skyldes at ulikhetene mellom folk i Norge blitt mindre siden 12 mai? Det ville i så fall vært vanskelig å måle. Det gir nemlig ikke mening å måle ulikhet fra måned til måned eller år til år. Skal vi forstå hva som skjer må vi se på de lange trendene. I Norge har ulikhetene økt jevnt og trutt og totalt med 19% siden 80 tallet. Vi er fremdeles et av verdens likeste land, men ulikhetene øker raskere i Norge enn i snittet i OECD. Hvis vi fortsetter i samme tempo, vil vi om 13 år ha like store ulikheter som Frankrike har i dag. Det er lite trolig at Solberg har informasjon om at denne trenden plutselig har snudd.

Kan det være at hun har fått beskjed om at folk i Norge ikke er opptatt av økende ulikhet, og at det sånn sett er en dårlig valgkampsak? Ingenting tyder på det. Jevnlige målinger bekrefter at de aller fleste av oss vil ha et samfunn med små forskjeller. I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Agenda svarer over 80% at det er viktig å bekjempe økende ulikhet. Undersøkelsen viste også at folk tror de økonomiske ulikhetene i landet vårt er mye mindre enn de faktisk er.



Kan det være at Høyre i debatten som oppsto i etterkant av valgkamplanseringen opplevde at de ikke hadde troverdige løsninger? Et vanskelig punkt er selvsagt skattekuttene. De rikeste blant oss har fått 160 ganger mer i skattekutt enn de med vanlige inntekter. Selv om vi ikke ser effektene av dette på ulikhetsstatistikken ennå, er det vanskelig å hevde at det ikke fører til at de rike blir rikere. Kuttene i formuesskatten er varige lettelser som gjør at de rikeste hvert år beholder større deler av formuen sin enn før. Dette fører igjen til enda større ulikhet fordi avkastningen på kapital historisk har vist seg å være høyere enn avkastning på arbeid. Det er rett og slett blitt mer lønnsomt å være rik med regjeringen Solberg.

Et annet resonnement som ikke fløy helt, var at Høyre skulle bekjempe ulikhet ved å satse på bedre lærere. Alle er jo enige i at god skole og utdanning er avgjørende for å gi alle barn like muligheter. Men det jo ikke fordi lærerne har blitt dårligere at de økonomiske ulikhetene øker i Norge. Det oppstår før barna kommer på skolen. Skal vi snu trenden med økende ulikhet må vi gå til årsakene. Vi må sørge for små lønnsforskjeller og en sterk velferdsstat som leverer god skole, god helse, gode barnehager, godt barnevern, jobb til flere og god omfordeling. De fleste ser at etterutdanning av lærerne blir et litt smalt tiltak for å løse dette.



Det er trist at Høyre går tilbake til gamle takter i en så viktig sak. Det er ikke så overraskende, ettersom denne regjeringen på helt sentrale områder har ført og fører en politikk som fører til større forskjeller. Her har de heldigvis ikke folk flest i Norge med på laget, de aller fleste av oss ønsker oss er samfunn med mindre forskjeller og like muligheter for alle. I så fall er beskjeden fra Erna Solberg klar: Da må du velge andre partier enn Høyre.