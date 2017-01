Hårsårt og patetisk i 2017

Kommentar Det er grunn til å frykte at 2017 blir det mest hårsåre og patetiske året i norsk politikk noensinne.

Det er ikke bare norske journalister som elsker amerikansk politikk. Norske politikere ligger like bak. Etter at Donald Trump viste verden at man kan vinne et valg ved å oppføre seg som en hårsår, selvopptatt tufs er det all grunn til å frykte at vinneroppskriften vil bli forsøkt kopiert her hjemme.

Norsk politikk i praksis er ganske kjedelig, fordi de to dominerende partiene Høyre og Arbeiderpartiet ligger så tett inntil hverandre i de fleste saker at konkurranseforholdet minner om to langrennsløpere på det norske kvinnelandslaget.

Med Fremskrittspartiet i regjering sammen med Høyre er rommet for å drive frikoblet opposisjonspolitikk innskrenket for Siv Jensen og co. Frp fører i dag i praksis omtrent den samme politikken som Høyre. Partihistorikerne får korrigere meg, men den reelle politiske avstanden mellom Siv Jensen og Jonas Gahr Støre er neppe større enn den var mellom Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch. Heller mindre, vil jeg tro.

Kraftig redusert

Så hva skal en stakkars politiker gjøre for å synes. Konflikter og skarpe linjer er det som skaper interesse for politikk. Det er ikke tilfeldig at nordmenns kunnskap om politikk og politikere er kraftig redusert de siste årene. Det har skjedd samtidig som skillelinjene mellom partiene blir stadig mer uklare. Uten konflikt dør politikken sakte hen i folks bevissthet, og politikerne blir mindre synlige.

Løsningen er å skape nye konflikter. Konflikter som ikke nødvendigvis har så mye med politiske realiteter å gjøre, men med identitet og selvbilde. Oss og dem. Dem mot oss. By og land, mann mot mann.

Trump var nærmest et geni på dette. Det er tvilsomt om han i reell politikk kommer til å endre USA like mye som for eksempel Ronald Reagan. Mitt tips er at de fleste amerikanere i hverdagen vil merke relativt liten forskjell på Trump og Obama i Det hvite hus. Det sier mer om politikkens begrensede makt over samfunnet enn om Trump, men det betyr samtidig at Trump har skapt en illusjon om politikk og hva han egentlig kan gjøre. Slik Obama også gjorde i sin første valgkamp under slagordet "Change we can believe in".

Trump var god på fiendebilder, på å skape en forestilling av at det var to helt ulike fløyer i amerikansk politikk som var fullstendig uforsonlige. Han brukte offerrollen flittig, slik høyresiden i vår tid ser ut til å elske å gjøre.

Trump fremstilte seg selv om omgitt av ondsinnede fiender på alle kanter, en korrumpert og korrupt elite som brukte alle mulige skitne triks for å få has på ham. En elite som var i utakt med de grunnleggende gode gamle amerikanske verdiene, og som nærmest forrådte USA for å holde på egen makt og egne privilegier.

Høres kjent ut, eller hva?

Denne fortellingen kommer nok til å dukke opp i Norge også i år. Sylvi Listhaug har allerede begynt på den. Det har vært en suksess, for henne.

Platte overdrivelser

Norsk politikk i valgår har alltid vært full av platte overdrivelser og karakteristikker av andre partier, I 2013 ble det sagt at en borgerlig regjering kom til å gjøre det vanskeligere å være homofil for eksempel. Andre sa at vi kom til å få et helt annerledes samfunn, men en ny regjering. Begge deler var selvfølgelig sludder.

Stempling og karakteristikker er ikke noe nytt, men det nye er offerrollen som følger med når overdrevne utspill blir møtt med litt høyrøstede svar og motstand. Det har nemlig vist seg å være effektivt.

Å slenge ut overdrivelser om andre vinner du ikke mange velgere på, men hvis du kan fremstås som et offer når du får motstand, så ser det ut til at du kan mobilisere flere velgere. Offerrollen er også effektiv for å lage større og mer gjennomgripende skiller mellom oss og dem. Tonen i en del politisk debatt minner nå mer om bitter og uforsonlig klassekamp enn det forsonlige seminaret vi har hatt en del år.

Lik og del

Sosiale medier forsterker trenden. Facebook er skapt for offerrollen. Det er et langt mer emosjonelt og personlig sted enn avisspaltene, et sted der man kan sette folk opp mot hverandre på en effektiv måte. Lik og del, heter det hos Listhaug, Trump kalte det «a movement».

Jeg vemmes av politikere med solid lønn og vellykkede liv som inntar offerrollen når debattene får litt fres. Jeg synes det er kynisk og falsk. Mer temperatur i politikken og klarere skiller er jeg helt for, men hvorfor skal vi synes synd på politikere som møter motstand. Det er jo det de er til for.

Men jeg er redd vi må venne oss til dette misbruket av offerrollen en stund, med alt det medfører av ekstra sinne, båssetting og personifisering av politiske konflikter. Til nå har høyresiden tatt alle de øverste plassene på offerrollelisten, men den andre siden følger nok etter.

Husk lommetørklær til alle krokodilletårene da.