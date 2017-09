Enda flere forsinkelser

Leder Igjen trumfer dataproblemer og byråkrati den første statsmakt. Slik kan vi ikke ha det.

Juryordningen skal skrotes. Fra nyttår må juryen vekk, det har Stortinget bestemt. Men nå viser det seg at dataproblemer og sendrektighet fører til utsettelse. Ifølge TV 2 er det satt av penger i neste års budsjett til en utfasing, men Justisdepartementet opplyser at praktiske problemer forsinker.

Justisdepartementet har ikke landet på overgangsregler. Og domstolsadministrasjonen har ikke dataløsningen klar.

Flere VG-meninger: Juryordningen er utgått på dato

Det kan virke som de ikke har hatt tid til å forberede seg. Men denne avviklingen kan umulig ha kommet helt overraskende på dem. Prosessen med å skrote juryordningen ble igangsatt for ti år siden. Allerede da tok Riksadvokaten til orde for å fjerne juryen etter at en arbeidsgruppe avdekket at 55 prosent av voldtektsdømte som anket saken, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten.



Riksadvokat Tor-Aksel Busch begrunnet avviklingen med at folks tillit til rettsvesenet synker når de opplever at en dømt overgriper i neste instans blir frikjent av en jury som ikke begrunner sin avgjørelse.

Åtte år senere, i 2015, slo både Busch og Domstolsadministrasjonen fast at rettssikkerheten styrkes når juryordningen avvikles. Erstatningen vil bli en såkalt meddomsrett, der to fagdommere og fem meddommere avgjør de alvorligste straffesakene. Men når meddomsretten innføres og juryordningen avvikles, det kan ikke myndighetene helt svare på.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Dermed står vi i en situasjon som kan minne noe om den vi hadde med straffeloven, som rett nok var en svært mye mer komplisert overgang med flere hundre lovendringer.

I 2005 vedtok Stortinget loven og Justisdepartementet ble varslet om dataproblemene og nødvendigheten av nye investeringer hos politiet for å få til implementeringen. Men de nødvendige bevilgningene uteble, og innføringen ble kraftig forsinket. Den nye straffeloven trådte i kraft først i 2015, ti år etter at den ble vedtatt.

Justisdepartementet tok selvkritikk den gang. Og man skulle tro de ikke ønsket nye forsinkelser i iverksettingen av det Stortinget vedtar. Men juryordningen består, til tross for at ordningen er utdatert, svekker tilliten til systemet og for lengst er vedtatt avviklet.

Igjen trumfer dataproblemer og byråkrati den første statsmakt. Slik kan vi ikke ha det.