Kronikk om landslaget: Høgmo, landslaget og folket

Debatt «Vi gjør så godt vi kan». En av landslagstrener Per-Mathias Høgmos mest betrodde menn, Jarl Torske, kom med dette velmenende utsagnet. Sikkert for å strekke ut hånden til en allerede hardt prøvet mann, men det hadde ikke den ønskende effekten og kritikerne ble isteden ytterligere provosert.

TOM DAHL FRØSHAUG, tidligere fotballspiller og sportsjournalist

Det var ikke tapet mot de regjerende verdensmestrene Tyskland, som fikk meningmann, kolleger, journalister, TV-eksperter og kommentatorer til å gå av hengslene. Det var tre år på tomgang, intetsigende kommunikasjon, en håpløs generalprøve mot Hvite-Russland og nedlatende uttalelser fra arrogante landslagspillere. Det norske idrettspublikummet er sikkert krevende, men kunnskapsløse er de ikke. Det er summen som gjør Norge forbannet.

Les også: Fra hærfører til benkevarmer?

Tom Dahl Frøshaug. Foto: , NTB scanpix

Per-Mathias Høgmo er en hardtarbeidende, seriøs og sympatisk fagmann. Han har sine styrker og svakheter som alle andre, men andre toppledere har kloke rådgivere som langt på vei kan skjule sjefens kompetansehull. Vår landslagssjef kan ikke beskyldes for å omgi seg med altfor mange genier, verken når det gjelder kommunikasjon, elementærpsykologi eller vanlig sunt bondevett. Enten så gir det romslige støtteapparatet dårlige råd, eller har de ingen ting å komme med når Høgmo behøver hjelp. Innrømmelse, ydmykhet og realisme er nødvendig og opplagt når elendige prestasjoner skal forklares. Når den åpenbare sannhet skal bortforklares og oversminkes til det ugjenkjennelige så forsvinner all troverdighet og tillit.

Les også: Nordlie kritisk til leggbeskytter-mangel

Tre års regjeringstid som landslagstrener er lang nok tid, også i Norge. Et A-landslag i fotball er ferskvare, og ikke et langsiktig prosjekt. På et lag som kun samles sporadisk, får treneren ferdige produkter tilsendt fra profesjonelle arbeidsgivere. En god landslagstrener komponerer det best mulige kollektivet, basert på de ulike individers styrker og setter det sammen til en konkurransedyktig hær. Det er åpenbart at en landslagstrener må ha store fotballfaglige ferdigheter, men i denne type jobb så er det andre egenskaper som er mer avgjørende. Evnen til å få spillerne til å gå igjennom veggen for deg (les Sir Alex Ferguson), karisma, autoritet (gjerne på en stille måte) og med en tydelig respekt overfor omgivelsene (spillere, journalister, publikum). Fag kan læres, men det finnes mye du ikke kan ta eksamen i. Enten så har du det, eller så har du det ikke …

Les også: Høgmo er dårligere enn Drillo i alt

Det er heller ikke så vanskelig å se at dagens grovmateriale (spillerne) ikke er all verden. Noen ganger kan en trener nærmest ha optimalt med flaks, og få et kvalitetsknippe fra stort sett samme årgang rett i fanget (les Egil Roger Olsen). Likevel blir utfordringen å sette de ulike ferdighetene sammen til en slagkraftig og effektiv enhet. Noen har blikk for å sette sammen håndverkere og kunstnere, og til og med få sistnevnte gruppe til å løpe skoa av seg for kollektivets skyld. Det krever en dirigent som er en ener til å motivere, og få slaver og bohemer til å gi hverandre en uforglemmelig aften. Da må repertoaret strekke seg utover det å kunne styre en flat firer og regulere presshøyden. Det må lyse respekt av lederen …

Debatten for og imot Per-Mathis Høgmo handler ikke om hans faglige kvalifikasjoner, men om han er rett mann til å få det beste ut av kremen av norske fotballspillere. Han har riktignok gjort en så innovativ jobb med landslaget, før den avgjørende kvalifiseringskampen mot Ungarn i fjor, at verken spillere, publikum og kanskje knapt nok han selv, forsto noe i det hele tatt. Galt ble det uansett, og den viktigste eksamen i Høgmos liv ble en total fiasko. Og verre ble til ille, da han etter ekstra lang betenkningstid, ikke tok selvkritikk på laguttak, system eller noe i det hele tatt. Der og da skapte han et så anstrengt forhold til folket, at det er tvilsomt om han noen gang blir tatt inn igjen i varmen. En enkel unnskyldning er eneste resept, og ikke en endeløs ørkenvandring i oppkonstruert retorikk, som de færreste forstår og ingen godtar.

Som den observante leser selvsagt har konkludert med, så mener undertegnede at Per-Mathias Høgmo må tas av plakaten. Personlig så har jeg stor sympati for Høgmo. Og jeg tror bestemt at han kan bidra inn mot norsk fotball i en administrativ rolle, hvor han får bruk for sin kledelige blådress bak et skrivebord. Han har mye god teori i seg. At hans arbeidsgiver, fotballpresident Terje Svendsen, lirer ut av seg at vår landslagstrener ikke har noe resultatansvar, er en komiker verdig. Det er vel derfor ikke arbeidsgiveren (NFF) begynte å se seg om etter alternativer etter Ungarn-kampen. Tydelighet, visjon og kompetanse er vel ikke det første som slår en etter fotballpresidentens fatale utsagn …

Det påstås fra NFF-hold og fra hoffet rundt Høgmo, at bare vi slår Aserbajdsjan og San Marino, så har Norge tilgitt og glemt. Så enkelt er det nok ikke. Etter de kampene så støter vi på Tsjekkia borte, og da er også denne kvalifiserings-drømmen knust. Vi må vel kunne forlange at NFF sonderer markedet, prioriterer leteaksjonen og er ærlig ovenfor den nåværende landslagssjefen. Ingen kan være fornøyd med utviklingen, resultatene eller fotballfolkets omfavnelse av Høgmos menn. Med tanke på mannens helse og det massive trykket han etter hvert er utsatt for, så bør han få en roligere arbeidshverdag. Og en mer verdig avslutning på sin gjerning enn sin forgjenger. Game over.