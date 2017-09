LEDER: Nord-Koreas livsfarlige provokasjoner

Flere jordskjelvsenter registrerte skjelv i Nord-Korea rundt klokken 05.30 natt til søndag norsk tid. Etter kort tid kom bekreftelsene på at landet har gjennomført en atomprøvesprengning. Det er en ytterligere provokasjon etter at landet i forrige uke skjøt ut en mellomdistanserakett som traff havet øst for Japan, 2700 km fra utskytningsstedet.

Nord-Koreas statlige fjernsyn hevder det dreier som en «fullstendig vellykket» test av landets kraftigste hydrogenbombe hittil. Kraften av jordskjelvet ble målt til mellom 5,7 og 6,3. Det tyder på at bomben kan ha vært opptil ti ganger kraftigere enn den landet testet i fjor. Det hevdes videre fra nordkoreansk hold at de nå har ekspertise til å feste bomben til den interkontinentale raketten (ICMB) de har utviklet, noe analytikere har vært uenig om Nord-Korea har kompetanse til.

Fra Sør-Koreas president Moon bes det nå om «strengest mulig straff», inkludert nye FN-sanksjoner og vurdering av utplassering av «det kraftigste den amerikanske hæren har i sitt arsenal.» Kina stiller seg bak fordømmelsen. Det gjør også Norges utenriksminister Børge Brende, som ber om at FNs sikkerhetsråd møtes for å legge en strategi for hvordan Nord-Korea kan legge til side atomprogrammet sitt.

Og Brende har selvsagt rett i at det er internasjonalt diplomati som må finne løsninger. Så å si hele det internasjonale samfunnet står klar og tilbyr Nord-Korea å forhandle. Kina må bruke sin posisjon til å legge ytterligere press for å få landet til forhandlingsbordet. Men de trenger hjelp. Det beste vi kan håpe på nå er at Kina og USA klarer å samarbeide tettere for å presse Nord-Korea til å avslutte sin lek med ilden.

For det Nord-Korea nå demonstrerer at de har utviklet, er ikke bare atomvåpen, men også stadig mer avanserte raketter som kan bære stridshoder. Landet kan nå være i stand til å true også amerikansk territorium.

USAs president har svart lite konsistent. Tidligere meldte han på Twitter at Nord-Korea skal møtes med «ild og raseri verden aldri tidligere har sett» om landet truet USA. Men etter denne meldingen har altså landet sprengt en hydrogenbombe. Trusler i sosiale medier hjelper ikke. Prøvesprengningen understreker hvor kritisk situasjonen er.