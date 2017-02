Kim-klanens terror: Gift, bomber og kidnappinger

Kommentar Drapet på Kim Jong-uns halvbror minner om en dårlig krimroman. Men i verdens mest lukkede diktatur går alt an.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Kim Jong-nam, den eldste sønnen til mangeårig diktator Kim Jong-il, levende i eksil, er etter alle solemerker blitt drept i shoppingområdet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia.

Kim Jong-un går ikke av veien for å likvidere det han oppfatter som intern motstand. 140 av de 340 henrettelsene han skal ha beordret siden han kom til makten i 2011, skal være høytstående ledere fra regjeringen, partiet og militæret - og også slektninger.

Nord-koreanere som lever i eksil, gjør så i frykt. I 1997 ble nevøen av Kim Jong-nams mor, som forøvrig var en innbitt kritiker av regimet, skutt og drept i Seoul. Nord-koreanske agenter var mistenkt for å stå bak.

Mitt besøk i Nord-Korea: «Vår kjære leder har ikke tid til å spise eller sove»

Spinnvill propaganda



AXEL STØREN WEDÉN er debattjournalist i VG. Foto: Frode Hansen , VG

At to «femme fatale»-skikkelser skal ha drept halvbroren til verdens mest brutale diktator med en giftpenn eller kjemikaliespray, kunne blitt satt på kontoen over nyheter som er for utrolige til å være sanne.

Nord-Koreas spinnville propaganda gjør at det er en krevende jobb å verifisere nyheter som kommer fra landet. Det finnes mange vandrerhistorier. En av dem er da den nord-koreanske nyhetsoppleser la ut til landets befolkning om at landet, selvsagt som det første i verden, hadde sendt ut en astronaut til solen.

Samtidig serverer styresettet i Nord-Korea omverdenen en myriade av «fake news»: Kim Jong-un mener blant annet at han har funnet en kur mot sars, ebola og aids.

Stemmer det om nord-koreanske agenter har henrettet Kim Jong-uns halvbror på ordre fra regimet, føyer det seg inn i en historisk rekke av nord-koreansk terrorvirksomhet i utlandet.

Bombet fly og kidnappet skuespillere



Under faren Kim Jong-ils tid, utgjorde nord-koreanske agenter en stor trussel.

29. november 1987 tok Korean Air flight 858 av fra Baghdad med retning Seoul. Midt i luften sprenger flyet. To nord-koreanske agenter hadde plassert en bombe i bagasjehyllene mens flyet mellomlandet i Abu Dhabi.

Fikk du med deg?: Kim tester Trump

104 passasjerer og 11 besetningsmedlemmer, hovedsakelig sør-koreanere, døde. Da agentene innså at de var i ferd med å bli tatt, tok de ampuller med cyanid gjemt i en pakke med sigaretter. Den mannlige agenten døde, mens den kvinnelige agenten overlevde til å fortelle i avhør pekte at arktitekten bak terrorangrepet var Kim Jong-il selv.

Nord-koreanske agenter ble også brukt for å pleie Kim Jong-ils egne hobbyer. På ordre fra «nasjonens store sol» kidnappet agenter i 1978 den sør-koreanske skuespillerinnen Choi Eun-hee i Hong Kong.

Kim Jong UN: – Nord-Korea nær testing av interkontinentalt missil

Seks måneder etter var hennes fraskilte ektemann, den berømte filmregissøren Shin Sang-ok, på leting i Hong Kong etter den sporløst forsvunnede skuespilleren. Han kom til å lide samme skjebne: En pose med kloroform ble dratt over hodet hans. Han var også på vei til fangenskap i Nord-Korea.

Der ble det tidligere ekteparet tvunget til å gjenopplive diktaturets filmbransje. En av deres kreasjoner (i samarbeid med Kim Jong-il selv) ble kommunistregimets versjon av Godzilla, «Pulgasari».

BLE KIDNAPPET: Den sør-koreanske skuespilleren Choi Eun-hee (til høyre) og hennes tidligere ektemann, Shin Sang Ok ble kidnappet av det nord-koreanske regimet for å lage filmer. Her fra 1989 i deres første offentlige opptreden etter årene i fangenskap i Nord-Korea. Foto: Anonymous , AP

Kina kan spille en rolle



Kim-dynastiet har vist opp gjennom historien at de er kapable til å utføre de mest bisarre handlingene. Men hvorfor skulle Kim Jong-un gå etter sin eldre halvbror akkurat nå?

Flere spekulerer i om drapet på Jong-nam var i ferd med å gjøre noe drastisk som kunne påvirke regimet negativt. Andre peker på at likvideringen skyldes Kinas villighet til å støtte Jong-nam som Kim Jong-uns etterfølger. Kina har lenge vært frustrert over en uregjerlig Kim Jong-un i Pyongyang, som har provosert Kinas ledere med en rekke atomprøvesprengninger, og vist liten villighet til å reformere Nord-Koreas økonomi i retning Kinas.

Så langt er det flere spørsmål enn svar som har dukket opp. Skulle storebroren stå bak likvideringen av Kim Jong-nam, så er det uansett en iskald maktdemonstrasjon, et utslag av en gjennomparanoid manns forsøk på å bevise at ulydighet mot regimet kan koste deg dyrt.