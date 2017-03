Forsøk på en ny Nord-Korea-strategi

Kommentar Trumps utenriksministers første Asia-tur skjer på et tidspunkt der det blåser opp til storm i regionen. De aller mørkeste skyene kommer fra Nord-Korea.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Mellom Japan og Sør-Korea har gammelt, vondt blod kommet til overflaten. Japan kalte tilbake sin ambassadør i protest mot en minnestatue for koreanske kvinner som ble tvunget inn i sex-slaveri av japanske soldater under andre verdenskrig. Sør-Korea på sin side står for tiden uten president, etter at Park Geun-hye ble avsatt forrige uke i kjølvannet av en gigantisk korrupsjonsskandale.

En sørkoreansk såpeopera: President mistet jobben etter å ha tatt i mot råd fra sjaman

I Sørkinahavet tester Kina grensene til naboene sine. Kina truer Sør-Korea med økonomisk boikott etter at USA har satt opp et rakettskjold som beskyttelse mot rakettoppskytingene fra Nord-Korea. Kina er rasende på at amerikanerne med det også begrenser deres militære kapasitet.

AXEL STØREN WEDÉN er debattjournalist i VG. Foto: Frode Hansen , VG

Utenriksminister Rex Tillerson, den tidligere Exxon-giganten, har holdt seg i kulissene i Trumps nye kabinett. Han har ingen erfaring med sikkerhetspolitikk, men er nå på en lavmælt rundreise i regionen for å berolige gamle allierte, og finne en ny strategi for å håndtere regionens stadig mer brysomme nabo, Nord-Korea.

Mitt besøk til Nord-Korea: «Vår kjære leder har ikke tid til å sove eller spise»

Mandag forrige uke prøveskjøt landet fire ballistiske missiler, hvorav tre av dem landet i Japans økonomiske sone. Trusselen virker større enn på lang tid, og den japanske statsministeren Shinzo Abe betegner det som en «ny trusselfase».

Lederskapet i Nord-Korea har truet med at de er i ferd med å utvikle en langdistanserakett.

Hvor mye sannhet som ligger i den trusselen er vanskelig å fastslå, men USAs administrasjon er også smertelig klar over trusselen det asiatiske diktaturet utgjør for regionen, men potensielt også globalt. I det Obama forlot embetet sitt, advarte han Trump om at Nord-Korea uten tvil ville bli det største utenrikspolitiske problemet.

Men så langt har «America First»-politikken under Trump skapt uro for at USAs allierte i økende grad vil stå alene i kampen mot Nord-Korea.

Tillersons løfter om et fortsatt nært samarbeid på et møte i Tokyo torsdag, bør ha beroliget Japan noe. Samtidig inntok han en noe forsonende tone og vektla at dagens Nord-Korea-politikk ikke har vært fruktbar, og at en ny incentivbasert strategi er å foretrekke.

MØTE: Rex Tillerson (t. v) tar sin japanske motpart, Fumio Kishida, i hånden under et møte i Tokyo på torsdag. Foto: Toru Yamanaka , AP

Trump-administrasjonen skal vurdere så og si alle muligheter i tilnærmingen til Nord-Korea. Å utøve et større press mot Kina kan bli sentralt.

Kina er Nord-Koreas eneste store allierte. Nord-Korea er også fullstendig økonomisk avhengig av naboen: Over 70 prosent av landets eksporter går til Kina.

Kina har også uttrykt stor frustrasjon over Pyongyangs uregjerlighet, og har også støttet sanksjoner mot regimet. Flere spør seg riktignok om villigheten til å etterleve disse, all den tid Kina faktisk trenger et stabilt Nord-Korea til å forme en balanse mot USAs militære nærvær i regionen.

Ved å svekke et økonomisk skakkjørt Nord-Korea ytterligere, risikerer man også en flyktingstrøm av nordkoreanere til Kina. Det vil Kina for enhver pris unngå.