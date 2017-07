Derfor vil Kim fortsette å skyte opp raketter

Kommentar Landets militære kapasitet har med den nasjonale selvfølelsen å gjøre.

Av AXEL STØREN WEDÉN.

Det blåser opp til liten storm på Korea-halvøya igjen. Nyheter om prøveoppskytinger fra regionens brysomme nabo har blitt nær hverdagskost (elleve så langt i år), men denne gang kan det virke mer alvorlig enn noen gang.

I en kunngjøring på den nordkoreanske statskanalen i morgentimene i dag hevder regimet at det for første gang har gjennomført en vellykket test av en interkontinental missil. Flere analytikere mener missilet har kapasitet til å nå USA.

På selve nasjonaldagen til «den store imperialistfienden» er det en svært symboltung handling.

Verdenssamfunnet har klødd seg i hodet over hvordan man skal få bukt med en stat som skyter opp raketter for eget forgodtbefinnende, og bryter det som er av FN-resolusjoner.

Innførte militærdoktrine

Men sannsynligheten for at militærregimet i Pyongyang kommer til å roe ned prøveoppskytingene er liten. Noe av grunnen må vi tilbake til 1997 for å finne.

Da innførte landets daværende diktator, Kim Jong-il, «Songun»-doktrinen. Direkte oversatt betyr det «militæret først». Den har hatt som mål om å gjøre militæret synlig på alle samfunnsplattformer – og ved å fungere som en propagandainstitusjon gir det regimet legitimitet.

I dag er staten en av verdens mest militariserte land med en væpnet styrke på nærmere 1,2 millioner, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet. Militærtjenesten varierer fra syv til ti år. I 2012 ble Nord-Koreas rolle som en atomstat nedfelt i landets grunnlov. En stor del av det nasjonale statsbudsjettet pøses inn i militæret, og evnen deres til å utføre cyberangrep regnes som en av de beste i verden.

I tillegg til at atomvåpen fra regimets side blir sett på som en sikkerhet og et pressmiddel overfor resten av verdensamfunnet, gir også landets militære kapasitet regimet legitimitet i befolkningen. Til tross for at flere nordkoreanere forakter lederskapet i landet, er likevel militærkraften selve symbolet på patriotismen, stoltheten og at Nord-Korea faktisk spiller en rolle i verden.

Selv om man hater regjeringen sin, kan man elske landet sitt.

Stolt av militæret

En kvinnelig nordkoreansk avhopper i slutten av 20-årene, som rømte landet i 2011, illustrerer dette i et intervju med analysenettstedet NK News.

– De fleste nordkoreanere er veldig klare over at andre land gjør narr av, og ser ned på Nord-Korea. Befolkningen tror hovedgrunnen til dette er fattigdommen i landet. Derfor blir mange veldig stolte av at landet er en atomstat. Når nordkoreanere hører sånne nyheter, tenker mange at «ja, vi er fortsatt fattige. Men vi kan være en av de mektigste og mest innflytelsesrike landene når det gjelder å forsvare oss», mener hun.

Landets rolle og status som en militær kraft er nedfelt i så å si alle lag av propagandaen og populærkulturen i landet. Under besøket mitt til landet i 2014, var dette synlig selv under en omvisning av en barnehage, som huset tre og fire-åringene til arbeiderne i et kollektivt gårdsbruk.

Veggene var prydet av fargerike tegninger av tanks, raketter og bevæpnede barn som skjøt amerikanske soldater. Indoktrineringen rundt det militære forsvarets betydning, og viktigheten av å forsvare fedrelandet, starter fra fødselen av.

Kina er nøkkelen

Nå hersker det bekymring fra et helt verdenssamfunn om missilet avfyrt i dag teoretisk kan nå Alaska. Det vil i så fall føre oss inn i en helt ny trusselfase, som aller mest gjør seg gjeldende for Japan og Sør-Korea, som lever i konstant alarmberedskap.

Men enn så lenge er det lite som tyder på at Nord-Korea vil endre kurs. Kina, som er landets eneste store allierte, er lunkne til å presse Nord-Korea med ytterligere sanksjoner.

Kinas frykt for en økonomisk destabilisering hos naboen i øst, og de påfølgende konsekvensene det ville fått for dem selv, er større enn frykten for Pyongyangs atomprogram. Til tross for at Kina uttrykker frustrasjon over Nord-Korea, trengs de til å forme en balanse mot USAs militære nærvær i regionen.

Mens Kina promoterer diplomati, ymter Trump frempå at han kan gå solo med å utøve et større økonomisk press overfor Kim-regimet. Men økte sanksjoner vil ikke bare provosere Nord-Korea til å tviholde desto mer på sin kurs – det vil også hisse opp kineserne, som da ville fått flere av selskapene sine som gjør forretninger med Nord-Korea, svartelistet.

Verkebyllen Nord-Korea kommer til å fortsette å gjøre vondt.