Fra vondt til verre etter valget

Kommentar Nyvalget i Nord-Irland skulle skape orden i kaos. Nå er hele selvstyreprosjektet i dyp krise.

Før helgen gikk den nordirske befolkningen til urnene for andre gang på ett år, i håp om å løse den fastlåste konflikten etter at viseførsteminister Martin McGuinness brått gikk av i januar.

Den tidligere kommandanten i Den provisoriske irske republikanske armé representerte nasjonalistpartiet Sinn Féin gjennom et tiår, men trakk seg i protest da førsteminister Arlene Foster (DUP) nektet å ta konsekvensen av en politisk skandale hun var involvert i.

Den kom på toppen av andre motsetninger i regjeringssamarbeidet, som Brexit – hvor Sinn Féin var inderlig imot, mens unionistene var for. Interessant nok var katolikkene i Sinn Fein for likekjønnede ekteskap, mens protestantene på unionistsiden var like sterkt imot.

Sinn Féin avviste å nominere noen etterfølger etter McGuinness, og dermed brøt samarbeidsregjeringen (Northern Ireland Executive) sammen og parlamentet ble oppløst.

Nyvalget medførte at nasjonalistpartiet – ofte beskrevet som den politiske fløyen av IRA – kapret rekordmange velgere. Sinn Féin mangler nå bare ett mandat på være jevnstort med det regjerende unionistpartiet, DUP. Drøye tusen stemmer skilte rivalene.

For første gang i historien har ikke unionistene majoriteten i Stormont, Den nordirske forsamling.

STORMONT CASTLE: Det ærverdige palasset i Belfast huser det nordirske parlamentet. Foto: Fredrik Solstad , VG

Med 28 representanter mot Sinn Feins 27 har de også mistet sin vetomulighet og må søke samarbeid med de øvrige åtte partiene. Det kan bli krevende. De er knapt på talefot med det andre store unionistpartiet, UUP som fikk ti mandater. Det irske arbeiderpartiet SDLP har tolv, det liberale Alliansepartiet åtte, De grønne to, mens tre fløypartier fra ytre koko-høyre til det ellevilt virkelighetsfjerne trotskist-venstre har én representant hver.

Hvor liten viljen til samarbeid er, reflekteres i at Ulster-unionistene, et konservativt parti, i fjor forente sine krefter med sosialdemokratene i SDLP og dannet den første formelle opposisjon mot de to største partiene.

Democratic Unionist Party ble sin tid stiftet av den uforsonlige protestanten Ian Paisley (1926–2014) og var inntil 2003 lillebror til Ulster Unionist Party, ledet av mangeårig førsteminister David Trimble.

PRISVINNERE: David Trimble (t.v.) og John Hume mottok i 1998 Nobels fredspris. Hume var en av grunnleggerne av det nordirske sosialdemokratiske partiet og er som mottaker av også Gandhis fredspris og Martin Luther King Award verdens eneste ihendehaver av tre fredspriser. David Trimble ble adlet i 2006 og gikk året etter over til Det konservative partiet. Baron Trimble har i dag sete på livstid i det britiske overhuset, House of Lords. Foto: Knut Fjeldstad , NTB scanpix

Det var Trimble som sammen med sosialdemokraten John Hume i 1998 fikk Nobels fredspris for den såkalte Langfredagsavtalen – en prinsippavtale om fredsforhandlinger mellom regjeringene i Irland og UK.

Da hadde konflikten mellom protestantiske etterkommer av i hovedsak skotske kolonister på den ene siden og katolske republikanere på den andre, kostet mer enn 3 500 menneskeliv de siste tre tiår. Den underliggende striden er imidlertid mer enn 400 år gammel.

Etter Belfastavtalen, som den også kalles, er den britiske provinsen nordøst på øya Irland i stor grad selvstyrt. Avtalen med London innebærer at Nord-Irland kan samarbeide med det øvrige Irland på flere politiske områder, mens andre er eksklusivt forbeholdt den nasjonale regjeringen i London.

Maktfordelingen i Langfredagsavtalen forutsetter at irske nasjonalister og unionister sitter sammen i selvstyreregjeringen:

Førsteministeren – regjeringssjefen – skal komme fra det største partiet, hennes stedfortreder fra det nest største. Kabinettet for øvrig skal reflektere sammensetningen i det lokale parlamentet. Et vesentlig poeng er at de to øverst ved bordet i praksis har samme myndighet og autoritet.

I tillegg har Nord-Irland 18 seter i Westminster, men flere av disse står permanent tomme siden Sinn Feins representanter nekter å sverge troskap til Den britiske kronen. Følgelig møter de heller ikke opp i dronningens by.

Nå har selvstyremyndighetene i Belfast tre uker på seg til å søke sammen og utvikle en troverdig regjeringsplattform. Dersom DUP og Sinn Féin ikke klarer å enes, gitt det forsurede klima partienes toppledelse imellom, er det opp til opposisjonen – i praksis arbeiderpartiet og UUP – å danne regjering.

Hvis de også makter å få med det liberale partiet inn i folden, vil en slik storkoalisjon ha 30 av parlamentets 90 mandater i ryggen, og dermed bli største gruppe.

Dessverre er det mye som tyder på at valgresultatet har gitt et svært dårlig utgangspunkt for samarbeid. I fall ingen lykkes med å tråkle sammen et styringsdyktig alternativ, vil Westminster og Downing Street ha kun to utveier: Å utlyse et tredje valg, eller oppheve det nordirske parlamentet. Det siste vil ha alvorlige og i verste fall varige implikasjoner.

