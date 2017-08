Nødvendig grep

Leder Italia har iverksatt en militær operasjon sammen med libyske myndigheter for å begrense strømmen av migranter over Middelhavet.

Med tillatelse fra den FN-anerkjente regjeringen i Tripoli, kan italienske krigsskip gå inn i libysk farvann for å stoppe båter med flyktninger og migranter og tvinge disse til å snu. Operasjonen er omstridt i begge land, og får sterk kritikk fra Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner.

Vi forstår innsigelsene, for dette er en meget komplisert affære med juridiske, politiske og fremfor alt store menneskelige implikasjoner. En totalvurdering tilsier likevel at Italia bør få norsk og europeisk støtte for initiativet. Dette er også konklusjonen til FNs spesialutsending til Libya som på en pressekonferanse med den italienske utenriksministeren denne uke velsignet landenes felles marineoperasjon og kalte den et skritt i riktig retning.

Sammenlignet med tallene fra juli i fjor viser siste måneds oversikt fra FNs høykommissær for flyktninger at antallet mennesker som tok seg over Middelhavet til den italienske kysten er halvert. Drøyt 11 500 personer kom til Italia i juli i år, mot 23 500 i fjor. Om dette signaliserer noe som helst, er uklart siden tallene svinger fra kvartal til kvartal. Men trolig har den varslede marineoperasjonen hatt en viss avskrekkende effekt.

Til sammen 600 000 flyktninger og migranter har kommet til Italia i løpet av de siste fire år. Det er langt flere enn hva landet er i stand til å ta imot. Ettersom Europa for øvrig i stor grad har sviktet når det kommer til å hjelpe Italia og Hellas i den pågående migrasjonskrisen, er det forståelig at regjeringen i Roma går til et såpass drastisk skritt som dette. Målet er altså å få båtene, som i vesentlig grad er styrt av menneskesmuglere, til å snu mens de ennå er i libysk farvann.

Dette også for å omgå en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) fra 2012, der Italia ble dømt for å ha fulgt en tidligere returavtale mellom de to land, som ga italienerne anledning til å sende tilbake flyktninger til Libya. EMD slo imidlertid fast at en flyktning som tas om bord på et italiensk marinefartøy fra det øyeblikk er under italiensk jurisdiksjon, noe som utløser særskilte krav og rettigheter.

Det er også et poeng i seg selv å få stoppet overfylte ikke-sjødyktige båter før disse havarerer langt utpå havet. Så langt i år har 2 400 mennesker omkommet under overfart fra Libya. Marineoperasjonen er en dramatisk inngripen, men den synes nødvendig for å få hånd om en situasjon ute av kontroll.