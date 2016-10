Flest dør fortsatt av mangel på antibiotika

Debatt Nylig møttes verdens ledere i New York for å diskutere antibiotikaresistens. Stadig flere dør fordi bakterier utvikler resistens mot antibiotika. Likevel er det fortsatt mange flere som dør fordi de ikke får antibiotika.



LENE LOTHE, underdirektør, Seksjon for helse, Norad

MARI GREPSTAD, rådgiver, Seksjon for helse, Norad

Antibiotikaresistens er et økende problem også i Norge. Tidligere i måneden ble flere personer i Tromsø smittet av den resistente sårbakterien MRSA.

Overforbruk og feil bruk av antibiotika er hovedårsakene til at bakteriene blir resistente. Derfor må vi redusere antibiotikabruk hos mennesker og dyr, og utvikle nye antibiotika som kan tas i bruk når de vi har slutter å virke. Vaksiner kan forhindre resistens.

Norsk bistand bidrar til at flere barn får vaksiner som forebygger sykdommer som må behandles med antibiotika.

Samtidig er det stor mangel blant verdens fattigste. Fattige land er også preget av en stor privat og uformell sektor der tilgang og kvalitet på medisiner er dårlig regulert.

Hvert år dør 5,7 millioner av sykdommer som kunne vært unngått med antimikrobiell behandling som antibiotika. Høye medisinpriser og tomme apotekhyller gjør at etiopiske og nigerianske mødre ikke har råd til å kjøpe antibiotika til sine febersyke barn med dødelig lungebetennelse.

Lene Lothe.

Norge bidrar til at flere barn får antibiotika mot lungebetennelse. Tilgang til antibiotika kan redde 75% av alle barn som dør av sykdommen.

Brukes feil

Dyre medisiner og dårlig kunnskap gjør også at mange slutter å ta medisinen når de er på bedringens vei, og heller sparer tablettene til neste gang de blir syke. Det kan føre til at infeksjonen blusser opp igjen eller at bakteriene som overlever blir resistente.

Det er viktig at sykepleiere, leger og helsearbeidere er godt opplært slik at de kan støtte pasienten i å ta den rette medisinen riktig, og at lokalsamfunnet involveres for å bidra til riktig bruk av medisiner som antibiotika. Norge støtter forskningsmiljø i Afrika for å øke kunnskap om resistens i Malawi og Mosambik.

Prispåvirket

Dessverre blir antibiotika også brukt til å behandle sykdommer som slettes ikke lar seg kurere med antibiotika, eller hvor annen behandling er mer effektiv. De fleste av oss påvirkes av pris når vi handler, særlig hvis vi har dårlig råd. Derfor må vi sørge for at der annen behandling er mer effektiv må den bli det billigste alternativet.

I samarbeid med legemiddelprodusenter, grossister og apotek i Nigeria har Norge bidratt til å øke tilgangen til væskeerstatning og sink mot diaré, sykdommen som etter lungebetennelse tar livet av flest barn i verden. Ved å gjøre behandlingen billigere og bedre kjent blant leger er antibiotikabruken for barn med diaré betydelig redusert.

Frykten for selv å bli rammet har vekket oppmerksomheten til verdens rikeste land og ledere. Mens vi bør bli mer restriktive på bruken av antibiotika på noen områder, må vi samtidig sørge for tilgang til og riktig bruk av kvalitetssikrede antibiotika blant de som trenger det.

