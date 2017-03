Kommentar Det nederlandske valget ble en seier for det politiske sentrum, et ja til EU og et kontant nei til sosialdemokratiet.

Den varslede effekten av Brexit og Donald Trumps valgseier uteble. Geert Wilders frihetsparti ble langt fra landets største. Et overveldende flertall av nederlandske velgere vendte ham ryggen.

Euroen styrket seg umiddelbart, selvtilliten i Brussel likeså. Det blir ikke noe av Nexit, Wilders varslede farvel til EU. Valgsjokket uteble. Dikene holdt stand mot en brottsjø av høyrepopulisme i Nederland, til stor lettelse for liberale krefter i Europa.

Klart størst

Den liberale statsminister Mark Rutte leder fortsatt Nederlands klart største parti og kan starte arbeidet med å sette sammen sin tredje regjering siden 2010. Politikere som Wilders sier han taler på vegne av Henk og Ingrid, Nederlands utgave av Ola og Kari nordmann. Men folk flest stemmer ikke på ham, bare vel 13 prosent.

Wilders får 20 plasser i parlamentet, mot Ruttes 33. Det er et bedre resultat FOR Wilders enn i 2012, dårligere enn valgresultatet i 2010 og langt svakere enn hva vinterens meningsmålinger skulle tilsi.

Valgdeltakelsen onsdag var uvanlig høy, over 81 prosent. De ga ikke Wilders noe løft at den stille majoritet brukte stemmeretten. Høyrepopulister av Wilders støpning representerer ikke den folkevilje de gjerne påberoper seg.

Resultatet i Nederland gir håp om at sentrumskreftene i Europa vinner i det lange løp. Hvis Marine Le Pen taper det franske presidentvalget og nedgangen fortsetter for tyske høyrepopulister blir likevel ikke 2017 et annus horribilis for det liberale Europa og for EU-samarbeidet.

Dominobrikkene

Meningsmålinger det siste året antydet at en av fire nederlendere vil stemme på Wilders. Det forklarer den helt uvanlig store internasjonale interessen for det nederlandske valget. Nederland kunne bli den neste dominobrikke som falt for høyrepopulistene, som et forvarsel for hva som var i vente i Frankrike og Tyskland senere i år.

Det var bare et par problemer med resonnementet. Frihetspartiets støtte ble overdrevet. Entusiasmen for innvandrings- og islam-kritikeren Wilders har i senere tid dabbet betraktelig av. Hans folkelige støtte ble overdrevet.

Meningsmålinger i Frankrike antyder at Marine Le Pen kan vinne første valgrunde, men tape stort i den andre og avgjørende omgangen for Emmanuel Macron, som vil styrke EU. I Tyskland har oppslutningen om det innvandrings- og EU-kritiske Alternativ for Tyskland lenge vært dalende. Hvis ikke kristeligdemokraten Angela Merkel blir gjenvalgt, overtar sosialdemokraten Martin Schulz. Begge er garantister for et sterkt EU.

Ja til EU

I Nederland fikk partier som er sterke tilhengere av EU økende oppslutning, som det klassisk liberale sentrumspartiet D66 og det venstreorienterte miljøpartiet GroenLinks som økte antallet representanter med ti. Det kristeligdemokratiske partiet (CDA) hadde også en solid fremgang. Både CDA og D66 får 19 mandater, et mindre enn Wilders.

Det finnes bare én stor taper i dette valget, det tradisjonsrike Arbeiderpartiet. Slik sett er valget i Nederland også et opprør mot den etablerte venstresiden. Arbeiderpartiet mistet 29 representanter og blir bare stående igjen med ni folkevalgte. Også Frankrikes sosialister styrer mot et stort valgnederlag i vår.

Sosialistpartiet lider av stor slitasje etter en periode med Francois Hollande i presidentpalasset. Det nederlandske arbeiderpartiet ble straffet av velgerne for å ha tatt regjeringsansvar sammen med Ruttes liberale parti. Regjeringens pensjons- og helsereformer var svært upopulære blant sosialdemokratiske velgere. Velgerne kjente ikke igjen sitt eget parti.

Riktig populisme

Det liberale partiet mistet åtte plasser i parlamentet, men feiret resultatet som en stor seier. Årsaken er at Ruttes parti er klart størst og at han for tredje gang siden 2010 vil få i oppdrag å danne en ny regjering.

– Alle politikere bør være populister, har Mark Rutte sagt. Vi er av folket, sier han. Altså må politikerne være lydhøre. Rutte tok innersvingen på Wilders ved å legge innvandring- og integreringspolitikken et par hakk til høyre. På valgnatten sa han at nederlenderne hadde avvist den «feilaktige populismen», med andre ord Wilders politikk. Selv mener han vel å representere den rette populisme.

I innspurten fikk Rutte ufrivillig hjelp av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Et overveldende flertall av nederlenderne støttet Ruttes håndtering av den bitre diplomatiske feiden med Tyrkia sist helg.