Tyrkisk raseri

Leder Demokrati og menneskerettigheter står i fare i Tyrkia. Ikke i Nederland.

Tyrkia retter voldsomme angrep mot Nederland etter at to tyrkiske statsråder ikke fikk drive valgkamp i Rotterdam. Først ble utenriksminister Mevlut Cavusoglu nektet innreise og deretter ble familieminister Fatma Betul Sayan Kaya eskortert ut av Nederland. - Demokrati, grunnleggende rettigheter, menneskerettigheter og frihet. Alt er glemt i Rotterdam i natt, tvitret ministeren.

Det er å snu saken på hodet. Det er nettopp Tyrkias angrep på grunnleggende menneskerettigheter som har ført til et svært anstrengt forhold til Europa. Dette har særlig kommet til uttrykk i massearrestasjoner og anslag på ytrings- og pressefriheten etter kuppforsøket i sommer. Erdogan har utlyst en folkeavstemming for å gi seg selv enda større makt. Med god grunn er Europa bekymret over demokratiet og borgernes rettigheter i Tyrkia.

Tyrkia ønsker å drive valgkamp for millioner av landsmenn som bor i Europa. Fra før har lokale myndigheter i Østerrike, Sveits og Tyskland satt foten ned for flere slike møter, ofte begrunnet av praktiske hensyn. For en uke siden sa President Recep Tayyip Erdogan, med adresse til Tyskland, at dette ikke var forskjellig fra «fortidens nazipraksis». I helgen kalte han nederlendere for «nazi-levninger og fascister». I går sa han at nazismen lever i Europa.

Kunne striden vært unngått? Statsminister Mark Rutte sier han i åtte telefonsamtaler i løpet av helgen med sin tyrkiske kollega forsøkte å finne en løsning, blant annet å flytte valgmøtet. Det var åpenbart til ingen nytte. Saken har allerede utløst voldsomme demonstrasjoner i både Nederland og Tyrkia.

To politikere tjener på dette. Den ene er Erdogan som spiller på tyrkisk nasjonalisme og påstander om europeisk dobbeltmoral. Den andre er den nederlandske innvandringsmotstander og islam-kritiker Geert Wilders. Det er valg i Nederland onsdag. Wilders parti har gått tilbake i meningsmålingene i det siste, men dette oppstyret kan han bruke. Søndag morgen skrev han på Twitter: Vi har en femtekolonne i Nederland.

En alvorlig diplomatisk krise har oppstått mellom to NATO-land. Saken illustrerer et større problem. Det er en økende kløft av mistro mellom Tyrkia og Europa. EU og NATO er tjent med å ha et godt forhold til Tyrkia. Det blir dessverre stadig vanskeligere med den kurs Erdogan har valgt. Det blir ikke enklere med Tyrkias aggressive retorikk.