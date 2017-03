Flau bris fra ytre høyre

Kommentar I blant kan selv tilbakegang feires som seier. Mark Ruttes liberale parti jubler selv om de mister seter i parlamentet.

Valgdagsmålingene viser at statsminister Ruttes liberalkonservative folkeparti (VVD) fortsatt er landets største. Angrepet fra Geerts Wilders Frihetsparti på ytre høyre fløy er slått tilbake.

Hadde Wilders Frihetsparti blitt landets største ville det sendt sjokkbølger gjennom Europa. Det ville tjent som en bekreftelse på en høyrepopulistisk vind øker i styrke, kort tid før de kritisk viktige valgene i Frankrike og Tyskland.

Det ble med en flau bris. Wilders gjorde det noe bedre enn i 2012, men dårligere enn i 2010. Hans klare ledelse i meningsmålingene i vinter forsvant før valgdagen. Wilders gikk frem, men det gjorde også grønne og radikale partier som hentet stemmer fra et synkende Arbeiderparti.

Et sentrum av liberale og konservative partier holdt stand mot populistene i Nederland til stor lettelse for liberale sentrumskrefter i Europa. Valgdeltakelsen var svært høy, over 80 prosent. Fordi det handlet om verdier og et viktig veivalg engasjerte det velgerne. Det handlet også om mer enn Nederland.

Begge valgets forgrunnsfigurer, Rutte og Wilders, gjorde dette til et valg som handlet om mer enn Nederland. På valgdagen sa Wilders sa at «ånden var ute av flasken», uansett valgresultat. Statsminister Rutte sa at nederlenderne var gitt en sjanse til å stanse populismens dominoeffekt. Etter Brexit og Trump kunne Nederland stå for fall. Det kunne inspirere lignende bevegelser i Frankrike, Tyskland og andre europeiske land.

Ifølge valgdagsmålingen får Wilders 19 mandater i parlamentet, 12 færre enn Rutters. Wilders er ikke en gang sikret å bli en god nummer to. To andre partier, det kristeligdemokratiske CDA og det liberale sentrumspartiet D66, får like mange plasser som Wilders parti, i følge valgdagsmålingen. Samtidig firedobler et venstreorientert miljøparti, GroenLinks, sin representasjon til 16 plasser.

Hvis dette blir resultatet får den 50 år gamle statsministeren i oppdrag å danne siden tredje regjering. Det blir en annerledes regjeringskoalisjon enn den avtroppende, ettersom sosialdemokratene gjør et historisk dårlig valg og nesten blir utradert.

De er blitt straffet hardt for å ha deltatt i regjeringskoalisjon med Ruttes liberale parti, og for å ha godtatt høyere pensjonsalder og sosiale nedskjæringer. Fra 38 plasser i parlamentet blir de nå redusert til om lag ni.

Slike storkoalisjoner mellom høyre- og venstrepartier gjør at forskjellene viskes ut, til velgerne ikke lenger gjenkjenner sitt gamle parti. Det var mange vinnere i dette valget for et tradisjonsrikt nederlandsk arbeiderparti ble det en katastrofe.