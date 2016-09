Feilslått NAV-ytelse gjør unge til sosialklienter

Leder I Norge står nesten 70 000 under 30 år utenfor arbeidslivet eller et utdanningsopplegg. Av disse mottar rundt 29 000 en særskilt ytelse som kalles arbeidsavklaringspenger (AAP).

Støtten er fireårig og gis til mennesker med redusert arbeidsevne for å avhjelpe mottageren i en periode der vedkommende går gjennom behandling eller tiltak slik at man skal kunne stå i jobb eller skaffe seg arbeid.

NHO har tatt til orde for å skrote AAP-ordningen for de yngste mottagerne og erstatte den med et mer målrettet opplegg. Det har vår støtte.

Vi mener at AAP i utgangspunktet er en gunstig ytelse som har noe for seg når arbeidsavklaringen er reell, og det faktisk dreier seg om å tilbakeføre folk til arbeidslivet. I noen tilfeller vil det også handle om å hjelpe mennesker å finne tilpassede trygdeordninger i fall det viser seg at arbeidsevnen er såpass redusert at det ikke er mulig å stå i noen form for jobb. Dette er sosiale velferdsgoder vi som samfunn skal hegne om.

Problemet oppstår når ordningen blir så lukrativ og bedøvende at den hverken stimulerer arbeidsliv eller arbeidstager til egeninnsats.

Arbeidsgivere som ser seg tjent med å holde mennesker uten full arbeidsevne utenfor arbeidslivet, er like ille som reelt arbeidsføre som ikke orker å «komme seg opp om morran». NHO ønsker å legge til rette for begge parter i et vinn-vinn-løp, noe vi mener er en god plan.

AAP er en ytelse som bør reserveres mennesker over 30 år, som enten har vært i arbeid, som trenger omskolering, eller som av ulike årsaker ikke makter å stå i en bestemt type jobb. Er man i alderen 18–29 år og sliter med å komme i arbeid, eller med å beholde jobben på grunn av skade, sykdom eller lyte, må man heller se på hvilke tilpasninger arbeidslivet kan by på.

Å reinvestere ytelsene som går til AAP i målrettede tiltak, der arbeidsgiverne er med på å gi konkret jobbtrening til unge mennesker som ellers ville falt utenfor, er ikke bare sosial velferdspolitikk. Det er god næringspolitikk. En utgift til inntekts ervervelse.

NRK har gått gjennom NAV-tall som viser hvor liten effekt AAP har når det gjelder å få de under 30 i arbeid etter AAP-periodens utløp. Ordet katastrofe er nærliggende.

For storsamfunnet er det milliardbeløp rett ut av vinduet. Men enda verre er konsekvensene på individnivå, der AAP-fokuset på sykdom og alt man ikke får til har fratatt en stor gruppe selvtillit og initiativ og skapt sosialklienter av ungdommer som helt klart kunne hatt noe å bidra med i samfunnet.

NHO har helt rett. Dette må arbeids- og sosialministeren gripe tak i med det samme.