Mer til forsvar

Leder Norge bør snarest mulig øke forsvarsbevilgningene til to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

I denne saken gir vi full støtte til Arbeiderpartiet som i det nye partiprogrammet forplikter seg til å nå toprosentmålet.

Sammen med våre allierte lovet Norge på NATO-toppmøtet i Wales i 2014 å bruke mer penger på forsvaret. Alle medlemmer skrev under på målsettingen om å komme opp på et nivå som tilsvarer to prosent av landenes BNP. Bevilgningene har økt, men vi er langt fra å nå målet. I dag bruker Norge nesten 1,6 prosent av BNP på Forsvaret. At våre europeiske allierte ligger dårligere an hjelper ikke Norge.

Sikkerhetssituasjonen i Europa er blitt mer spent enn på noe tidspunkt siden den kalde krigen, forårsaket av Russlands aggressive handlinger i Ukraina. I de siste årene er Europa blitt rammet av omfattende terrorangrep fra den såkalte islamske stat (IS), eller lignende ekstremister. Trusselbildet er mer komplisert og krevende enn på flere tiår. Samtidig har USA, lenge før Donald Trump ble president, krevd at europeerne må ta et større ansvar for egen sikkerhet, blant annet ved å øke forsvarsbevilgningene. Trumps gjentatte kritikk av NATO som en foreldet institusjon understreker bare behovet for at de allierte styrker egen forsvarsevne.

Samtidig må vi arbeide for å opprettholde de sterke transatlantiske bånd. Vi må innse at vi er fullstendig avhengig av USAs sikkerhetsgaranti. Det er en farlig illusjon å tro at vi kan erstatte eller redusere verdien av denne garantien med et sterkere nasjonalt forsvar alene. Vår sikkerhet bygger på NATO, at USA står ved sine forpliktelser og at Norge kan bidra i forsvarssamarbeidet.

Trumps utenriks- og sikkerhetspolitikk er fortsatt i støpeskjeen. Mange av hans uttalelser vekker bekymring i Europa, samtidig som hans forsvarsminister James Mattis i større grad reflekterer tradisjonelle amerikanske posisjoner. Vi forventer at USAs langsiktige og sterke engasjement i NATO består.

Da den kalde krig tok slutt stilte mange spørsmål ved NATOs eksistensberettigelse. I dag fremstår NATO viktigere enn på svært lenge. Verden er blitt mer utrygg og forsvarsbevilgningene er den forsikringspremie vi må betale for å bevare fred og frihet. Vi må akseptere at forsikringspremien øker i urolige tider. Ap tar konsekvensen av det i sitt program. Vi håper andre partier gjør det samme.

