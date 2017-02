Problematisk lønnsfest ved Nasjonalmuseet

Leder Styreleder Svein Aaser inngikk umusikalsk sluttavtale.

Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff får med seg en etterlønn på 3 millioner kroner når han nå slutter i jobben ved åremålets utløp. Sluttvederlaget er på ingen måte forsøkt hemmeligholdt, det har fremgått i alle årsmeldinger, og det er heller ikke Eckhoffs «skyld» at direktørens lønnsfastsettelse toppes med dobbel gasje uten arbeidsplikt ved fratreden.

" ... en etterlønn på dette nivå er hinsides de krav og forventninger som kan stilles til direktøren ved Norges nasjonalmuseum.

Ordningen er likevel så himmelropende umusikalsk og dokumenterer en nesten imponerende grad av tonedøvhet hos det styret som innvilget slike betingelser, at kulturministerens utskifting av styreleder Svein Aaser før jul kommer i et forklarelsens lys.

I egenskap av styreleder for en offentlig finansiert stiftelse som Nasjonalmuseet skulle Aaser aldri sanksjonert en slik innretning.

VG mener: «Nødvendig sjefskifte ved Nasjonalmuseet»

Som ansvarlig statsråd for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har Linda Hofstad Helleland (H) vært forbilledlig klar i sin tale. Hun «synes ikke noe om» at det avtales ordninger som går langt ut over det som er vanlig i staten. I det offentlige har etterlønn og sluttvederlag som hovedregel en øvre grense tilsvarende 12 månedslønner.

Overfor Aftenposten fremholder Svein Aaser at direktørjobben ved Nasjonalmuseet var ansett som en uriaspost den gangen Eckhoff ble hentet til stillingen. Videre legger han til grunn at styret hadde dårlig tid, fordi museet ble ledet av en innleid direktør etter at de to foregående hadde gått på dagen.

VG-kommentar: «Kulturministeren må skjære gjennom»

Vi mener like fullt at en etterlønn på dette nivå er hinsides de krav og forventninger som kan stilles til direktøren ved Norges nasjonalmuseum, og hvilke realiteter en slik sluttordning skal speile. At det knyttes etterlønnsavtaler til toppstillinger er ikke problemet. Det som gjør akkurat denne spesielt krevende, er hvordan Nasjonalmuseets øvrige budsjettposter er blitt redusert, især innkjøpsbudsjettet for nye verker.

VG mener: «Kulturell vandalisme»

Slik avisen Klassekampen har dokumentert, har museets innkjøpskomité fått barbert potten vesentlig de siste årene. I 2016 var det satt av 7,7 millioner kr. til å utvide nasjonalmuseets kolleksjon. I lys av dette er ikke direktørens etterlønn på 3 millioner småpenger. Den skal dekkes inn på det samme totalbudsjettet.

Det har en verdi at profesjonelle næringslivstopper kommer inn i ledelsen av kulturinstitusjoner. De kan bidra med mye. Bare ikke grådighetskultur.

Få flere kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook