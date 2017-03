Debatt En direktør i kulturlivet skal få tre millioner av staten, det vil si deg og meg, for å ikke gjøre et plukk i to år. Det må ikke skje.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Champagne er gjerne noe man får på utstillingsåpninger. Du får den gratis, men vanligvis er det kunstneren som har betalt drikkevarene. Få kunstnere har råd til champagne, men må by gjestene en billig kartongvin, de har nemlig også punget ut for alle materialene, transportutgifter, forsikring, og leie av galleriet. Som belønning for dette må de ut med halvparten av salgssummen til gallerieieren.

Dagfinn Nordbø.

Som kunstneren Hilde Marstrander sier: «Alle vil ha kunst, men ingen vil betale for den.» Så hvor blir det av pengene i kulturlivet? En del av svaret står i begynnelsen av artikkelen. Staten gir en direktør tre millioner for ingenting, og det er så skandaløst at det ennå ikke er oppfunnet et fullt dekkende skjellsord for det. Hadde det vært en mesen som betalte kalaset, ok, men dette er faktisk fellesskapets penger. Dine og mine.

Det ligger i ordet. Det er en person som skal peke ut retningen. Og som vi alle nå vet, det går i feil retning. Stadig flere penger går inn i stadig færres lommer i kulturlivet. Vi har fått et blåruss-sjikt som er ansatte på fet lønn med sykelønnsordning, pensjonspoeng og frynsegoder, noe den menige, selvstendige kunst- og kulturarbeider kan se langt etter. De fleste som skaper kunst og kultur i dag, er små selvstendig næringsdrivende, og har dermed ingen av de nevnte godene. Men er de to dager for sent ute med å betale forskuddsskatten i første kvartal, kommer staten på døren med høygaffel i hånd og krever inn hele årets skatt umiddelbart pluss et heftig gebyr.

Som nevnt – peke ut retninger.Svært mange på kunstfeltet vil si at den angjeldende direktøren ikke har pekt i noen retning i det hele tatt. Denslags fører gjerne i næringslivet til at man får fyken, men i dette tilfellet, nei. Dette er jo staten. Der har man leflet såpass mye med blårussen at deres metoder får innpass, i form av overbetalte udugeligheter og visjonsløse broilere. De er gode på Powerpoint, men har sjelden noe point. Hovedstaden vil snart bli velsignet med to nye heslige legoklosser i vannkanten, Oslo har jo en helt egen evne til å oppføre estetisk katastrofale bygg når vi skal huse kunsten og kulturen. (Operaen unntatt). Et kunstmuseum på Sørlandet har nå ansatt en dyreparkdirektør som leder. Fet lønn, ja visst. Han kan absolutt ingenting om kunst – det innrømmer han selv – så hvordan kan han peke ut retningen? Hvor skal visjonene komme fra? Hvem skal vurdere hva som er skitt og kanel? Vi spør. Eller er det nok å sørge for nok apekatter, ballonger og showpregede events så folket renner ned dørene? Sannsynligvis.

Det er det samme som i journalistikken: Alle vil ha nyheter, men ingen vil betale, og alle vil ha musikk, men griner på nesa av 99 kroner måneden for absolutt all musikk i hele verden 24 timer i døgnet. Dyrt, sier de. 100 kroner for å en helaftens konsert, dyrt, sier de, men betaler gladelig for sju øl til 85 kroner stykket. Kunst og kultur har blitt noe alle tror er gratis.

Hva vi trenger av ledere i kulturlivet, er visjoner om hvordan man kan snu denne tankegangen. Digitaliseringen har ikke bare rasert journalistikken, men også musikkens fotsoldater begynner å få trøbbel med å betale husleien sin. Populærkomponistene i Norge har hatt en reallønnsnedgang på 46 prosent i perioden 2006-2013. 46 prosent ned i inntekt. Hvilken annen gruppe har gjennomgått noe lignende? De som skaper kulturen her i landet, er nemlig en langt større og mye mer mangfoldig gruppe enn de få aktørene som klikkmedia elsker, altså russehitmakerne og ståpikkmalerne.

De aller fleste opphavere kunne tidligere finansiere en musikkinnspilling ved å selge et minimum av cd-plater. I dag må du ha innpå en million strømminger for å kjøpe deg en kopp kaffe. Spill konsert, sier de – men f.eks. Oslo har over 5000 konserter i året. Kun de utenlandske stjernene og et fåtall norske klarer å fylle lokalene. Det er ikke bærekraftig, og den nye situasjonen må gjenspeiles i de kulturpolitiske prioriteringene. Med DAB forsvinner konsesjonskravet for radiokanalene med et hørbart smell – og det finnes derfor ingen krav om å spille norsk musikk, bortsett fra i lisensfinansierte NRK. Det er ytterst alvorlig for norsk musikkliv, siden kravet om norskandel til nå har gitt inntekter til norske opphavere.

Hva trenger vi ledere til i en sånn situasjon? Å peke ut retningen. Gjøre store grep. Hvordan skal vi fortsatt bevare et levende kunst og kulturliv i dette landet?

Politikere, stå fram. Samarbeid med de som befinner seg på gulvet. Fortsett å lytte til hva kunstnerorganisjonene sier. Og i herrens navn: Annullér den skammelige tremillionerskontrakten nå.