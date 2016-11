VG mener: Svekker vår generelle tillit til politiet

Leder Om politiet svikter, er det så mye annet som kan gå galt. Statens viktigste oppgave er å beskytte borgerne.

Det var i april i år at en høyt betrodd polititjenestemann leverte et varsel om at narkotikapolitiet i Bergen har hatt stående ordre fra ledelsen om å ikke gjøre jobben sin. I flere saker i VG de siste dagene har vi kunnet lese sjokkerende historier om hvordan polititjenestefolk har fått beskjed om å se en annen vei mens grov kriminalitet får utfolde seg.

De ansatte som likevel har gjort jobben sin og fakket lovbrytere, har ifølge varslet fått kjeft av overordnede. Da tjenestefolk pågrep en mann med 25 gram heroin, skal de ha fått beskjed om at det var illojalt å ta mannen fordi det ga mer etterforskningsarbeid.

VG-spesial: Narkovarselet

Utenlandske narkotikanettverk får operere mer eller mindre fritt i distriktet. Det gjenspeiler seg i gatebildet, byen har i årevis slitt med et svært hardt rusmiljø. Å be politiet om hjelp har det vært lite vits i. Naboer til narkotikamiljøet på Laksevåg fortviler fordi ingenting skjer selv om de ringer politiet igjen og igjen. De har opplevd at selgeren får gå fri selv om de har levert informasjon og foto av vedkommende.

Les også: Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

En av dem som derimot har blitt pågrepet, er den 68-år gamle pensjonerte sjømannen Fridtjof Nilsen, som fikk bot på 10 000 kroner da han ble tatt med ett gram hasj. I samme by ble spanere ifølge varselet beordret til å avbryte en aksjon rett før de skulle beslaglegge flere kilo amfetamin.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook

Den muntlige beskjeden fra ledelsen har vært at polititjenestefolk ikke skal gå etter de grove narkotikasakene, fordi det ikke er tid til å etterforske sakene. Ledelsen i Vest politidistrikt innrømmer at de har gitt føringer til sine ansatte om å ikke gripe inn, og forklarer det med enorm saksmengde ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet. – Etterforskere og jurister var overarbeidet, sier visepolitisjef Olav Valland til VG.

Forbundsleder om narkovarselet: – Har tatt for lang tid



Men politiet har plikt til å bryte inn overfor alvorlig kriminalitet, mens de har mulighet til å bortprioritere mindre saker. Da tar man seg i å spørre hvorfor politiet har ressurser til å gå etter folk som sjømannen på 68-år med ett gram hasj, mens de lot selgeren som de tok på fersken med 15 gram heroin få gå.

Justisministeren: – Ingen kommentar

Ifølge varselet har dette vært et mønster. Sakene i VG er opprørende, og det er klart at alle kort må på bordet. Vi får bare håpe at situasjonen ikke er som i Bergen i andre politidistrikt. For selv om saken er et nytt, stort problem for ledelsen i Bergenspolitiet, er det også et problem at dette er med på å svekke vår generelle tillit til politiet. Om politiet svikter, er det så mye annet som kan gå galt. Statens viktigste oppgave er å beskytte borgerne.

Les kommentaren: Politiet svikter Bergen