Politiet svikter Bergen

Kommentar Politiet skal beskytte oss. Og barna våre. Den jobben svikter de når de lar storselgere av narkotika gå fritt i Bergen – og lar utenlandske narkogjenger få fotfeste i byens underverden.

Dette er saken: En høyt betrodd tjenestemann i bergenspolitiet leverte i vår et varsel om det han mener er en ulovlig praksis. Ledelsen i politidistriktet har gitt det han kaller en «stående føring» om ikke å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet. Varselet ble levert politimester Kaare Songstad, og er også sendt til blant andre justisminister Anders Anundsen. Visepolitimester Olav Valland erkjenner at en muntlig føring er gitt om å begrense inntaket av narkotikasaker, og skylder på sprengt kapasitet blant etterforskere og jurister. «Prioritering av prioriterte saker» skal også være en av årsakene til føringen.

Det VG her kan fortelle om, er kritikkverdig på så mange måter. Først og fremst fordi politiet ikke gjør jobben sin, når de ikke sørger for å holde store partier narkotika borte fra Bergens gater. Mange barn og unge, og deres familier, kan komme til å måtte betale en høy pris for politiets manglende innsats.

VG-spesial: Høyt betrodd tjenestemann slår alarm i Bergen

Et annet aspekt er at det svekker tilliten til politiet. Hvis vi ikke kan stole på at de tar de store narkolangerne, ikke engang når de har stoffet innen rekkevidde, hvordan kan vi da stole på at de kommer oss til unnsetning i andre alvorlige situasjoner?

Innbyggerne i områdene der narkotikatrafikken pågår, er sinte og oppgitte, naturlig nok. Også bergensere med røtter langt fra Norge er bekymret. Både for narkotikaen som flyter, og for at narkotikaselgende utlendinger med ulovlig opphold ikke blir sendt ut av landet. Disse bergenserne frykter at raseriet mot utlendingene som selger, også skal ramme andre med en annen hudfarge og etnisk bakgrunn. Dette er enda en sideeffekt av bergenspolitiets unnlatelser.

Alt tyder på at praksisen i Bergen er ulovlig. Politiet har en plikt til å gripe inn når de har konkret kunnskap om pågående grov kriminalitet. Det har de i svært mange tilfeller ikke gjort. Riksadvokaten har gitt tydelig beskjed om at grov narkotikakriminalitet skal prioriteres. Det har ifølge varsleren blitt avfeid av politiledelsen i Bergen som «politikerprat».

Visepolitimester Olav Valland svarer: – Fullstendig overarbeidet

Dagens politimester, Kaare Songstad, hadde mulighet til å rydde opp i dette da han tiltrådte. Da han fikk varselet, kunne han gått inn i saken, undersøkt forholdene i avdelingen, og sørget for at medarbeiderne der ble hørt. Songstad gjorde ingenting. I følge varsleren stilte han seg tvert om bak føringene om å overse alvorlig narkotikakriminalitet.

Det er nær uforståelig, det som skjer i Bergen. Det strider mot både rettsfølelse og samfunnsmoral. Hvordan kan politiet rett og slett overse et så stort og alvorlig kriminalitetsområde? Over så lang tid?

Songstads forgjenger, Geir Gudmundsen, var politimester i Hordaland i store deler av den perioden denne praksisen har pågått. Han måtte fratre sin stilling etter Monika-saken, der politiledelsen i Hordaland, med Gudmundsen i spissen, hadde dekket over store feil i etterforskningen av drapet på åtte år gamle Monika. På toppen av det hele ble mannen som varslet om saken, Robin Schaefer, trakassert og motarbeidet av Gudmundsen og hans folk.

Gudmundsen fikk ny stilling i Politidirektoratet. Han beholdt millionlønnen, ble boende i Bergen, og fikk dekket utgiftene til pendlerleiligheten i Oslo. Nylig fikk han en internasjonal toppstilling, som assisterende direktør for Interpols operasjonssentral i Lyon, i Frankrike.

Om politiet ikke klarer å passe på storselgerne av narkotika i Bergen, så klarer de i hvert fall å ta vare på sine egne. Det sier i grunnen sitt.