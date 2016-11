Politiet rett vest - Hva er det egentlig som skjer i Bergen?

BERGEN (VG) Politiet skal ta de store forbryterne - og beskytte de svakeste blant oss. I Bergen er det omvendt.

Hva skjer i Bergen? Inne i et hus var det flere kilo narkotika, mest amfetamin. Sivilkledde politifolk sto utenfor, klar til å rykke inn. Så kom beskjeden: Snu, dra hjem. Ordren fra toppen av Bergens-politiet sto fast: Ingen store narkotikaforbrytere skulle tas. Først måtte gamle saker ryddes unna.

VG har fortalt om varselet fra en erfaren og høyt ansett politimann i Bergen. Det er han som forteller om episoden med politiet som måtte snu før de nådde døra. I følge varsleren har ledelsen ved Bergens-politiet gjennom flere år gitt utenlandske narkotikanettverk fritt leide i byen. Tunge kriminelle har kunnet ture frem med sin samfunnsskadelige virksomhet. Mens 68 år gamle Fridtjof Nilsen, pensjonert sjømann, ble tatt med ett gram hasj - og ilagt en bot på 10.000 kroner.

Skal håndheve loven

Tegneren og jeg er i Bergen. Vi har gått over brua til Laksevåg, der lavterskeltilbudet til byens narkomane ligger. På Strax-huset får de sprøyter, en matbit, helsehjelp og en seng. I tunellen som går under hovedveien, står unge og gamle i små grupper. Penger og små poser med stoff skifter hender. Folk her ser slitne ut, med innsunkne kinn og knekk i knærne.

Politiet har brukt mye ressurser på å flytte rusmiljøet ut fra Bergen sentrum og over hit til Laksevåg. Narkomane som blir tatt med små doser, har blitt bortvist og bøtelagt. Mens storselgere og bakmenn har sluppet unna.

Alle forstår at politiet ikke kan gjøre alt. De må velge; stort mot smått, det viktigste mot det mindre viktige. Politiet skal håndheve loven, vedtatt av våre folkevalgte. De kan ikke på egen hånd velge bort enkelte alvorlige områder innen strafferetten, slik Bergens-politiet har gjort med de tunge narkotikasakene. Kriminelle nettverk som driver med narkotika, er også ofte involvert i menneskehandel, prostitusjon og arbeidslivskriminalitet.

Forklaringen halter

I Bergen har politiet trosset sentrale retningslinjer - og sviktet byens borgere. Nå sier byens politimester Kaare Songstad at de må prioritere å etterforske overgrep mot barn. Han sier at de har en stor overgrepssak på gang, og at alle vil forstå prioriteringen når denne saken blir kjent. Politidirektør Odd Reidar Humlegård gir Songstad støtte, og sier til Dagbladet at denne saken vil sette Bergens-politiet i et nytt lys.

Støtter Bergen: Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Men i samme artikkel kommer det frem at politiet skal ha jobbet med denne saken i flere måneder. Måneder, altså. Ikke år. Her halter det, for varsleren forteller at de har forsømt narkotikaetterforskning i årevis. Det er lite tillitsvekkende når både politimesteren og politidirektøren setter en ny og pågående overgrepssak opp mot gamle unnlatelsessynder.

Hvis det virkelig er slik i Bergen at de ikke har ressurser til å ta store narkotika-forbrytere fordi de jobber med overgrep mot barn, ja, da må politimesteren selv varsle. Oppover. Og hvis det ikke nytter; gå offentlig ut i pressen.

Få frem et smil

Bergens-politiet har vært preget av Monika-saken, barnedrapet politiet i utgangspunktet henla som selvmord. Varsleren Robin Schaefer sørget for at etterforskningen ble tatt opp igjen, og drapsmannen dømt. Men saken har tappet Bergens-politiet for ressurser - og for tillit.

Nå har altså Politidirektoratet fått en ny varslersak i fanget. Allerede i april fikk politidirektør Odd Reidar Humlegård og hans folk informasjon om at tunge narkotikaforbrytere i Bergen gikk fri. Lite skjedde før VG skrev om varselet.

På Strax-huset går livet sin vante gang. Mange her har arbeidet med tunge narkomane i flere tiår. De vet at det ikke finnes noen enkle løsninger på narkotikaproblemet, hverken for brukerne eller for storsamfunnet. De griper tak i de små tingene som gjør livet litt lettere for de slitne menneskene som kommer hit. Som å forbinde et sår. Smøre en brødskive. Slå av en vits, få frem et smil. Motivere, uten å moralisere.

Det er jobben deres. Politiets oppgave er en annen. De kan aldri fjerne all narkotika fra byer og bygder i Norge. Men de må sørge for at tunge kriminelle miljøer ikke får fotfeste. De skal bekjempe grov kriminalitet, og få de største skurkene bak lås og slå.

Nødvendig vendepunkt

Hele politi-Norge trenger en opprydning. Politidirektør Odd Reidar Humlegård har hatt fem år i stolen. Så langt har han kastet bort hundrevis av millioner på forfeilede IT-programmer, ansatt toppledere som ikke har tillit nedover i organisasjonen, økt lederlønningene drastisk, hyret inn drøssevis av konsulenter, og sørget for at hans eget direktorat har blitt stadig større.

Vi trenger et politi vi kan ha tillit til. Utgangspunktet er godt. Få land i verden har bedre utdannede politifolk enn Norge. Få land i verden har større nærhet og bedre kontakt mellom politiet og folk flest. Men tillit er en skjør ting. Det tar kort tid å rive ned - og lang tid å bygge opp.

Bergenspolitiet har de siste årene bidratt til å rive ned tilliten til politiet. Humlegård og hans folk i Politidirektoratet har også gjort sitt. I beste fall kan den avdekkede situasjonen i Bergen bli en vekker - og et helt nødvendig vendepunkt.