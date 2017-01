Næringslivet er løsningen

Leder Norges muligheter for å lykkes med et grønt skifte går hånd-i-hånd med norsk olje og gass.

Med det engelske uttrykket «Made in Norway» som overskrift inviterer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i dag til sin årskonferanse om hvordan industri og arbeidsplasser skal kunne beholdes i Norge. Det grønne skiftet – klimakutt og verdiskapning – er et hovedtema.

"Ensidig avvikling av norsk sokkel for å nå de internasjonale utslippsmålene, er en elendig, for ikke å si kontraproduktiv, metode.

«Det blir ikke noe grønt skifte med røde bunnlinjer», sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund i et NTB-intervju forut for konferansen. En grei påminnelse til politiske myndigheter og aktivister som ikke ser i hvilken kronologi og rekkefølge ting fortrinnsvis må skje. Hennes uttalte ambisjon er å vise næringslivets nøkkelrolle i det grønne skiftet og ta det hun kaller et sterkere eierskap til debatten om hva som skal gjøres og hvordan.

Vi har betydelig sans for NHO og Skogen Lunds strategi her. Ikke bare i den generelle miljødiskursen, men som en konstruktiv premissleverandør. Det er en posisjon som også deles av tidligere SV-leder og miljøvernminister Erik Solheim, nåværende leder for FNs miljøprogram (UNEP). Han avviser den enøyde oppfatningen om et vekstdrevet næringsliv som et klimaproblem. Solheims innfallsvinkel er den motsatte; hvorfor næringslivet tvert imot er løsningen på de store miljøutfordringene verden står overfor.

Selv om store deler av olje- og leverandørbransjen stadig sliter, er det likevel mange piler som peker i riktig retning i norsk næringsliv og økonomi. Det er i så måte verdt å legge merke til NHO-direktørens tilnærming til miljøspørsmålet. I motsetning til markskrikerske klimafornektere erkjenner hun at «klimautfordringen er høyst bekymringsfull». Samtidig har Skogen Lund et jordnært syn på hvordan Norge bør agere. Et vi deler. Å redusere utslippene ved å la olje og gass bli liggende under bakken, er en dårlig løsning.

Ensidig avvikling av norsk sokkel for å nå de internasjonale utslippsmålene, er en elendig, for ikke å si kontraproduktiv, metode. Om så Norge alene kuttet alle nasjonale klimagassutslipp her og nå, ville den globale effekten være knapt merkbar. Det eneste som ville skje, er at norsk økonomi gikk ned for telling.

Derfor er Solheims oppskrift god. Vi må finne og utvikle løsninger der norsk næringsliv allerede har vist sine naturlige fortrinn. Norge må bli en spydspiss i arbeidet med å utvikle karbonfangst- og lagring og hydrogenteknologi. «I fremtiden er det mulig å se for seg leveranse av utslippsfri energi i form av hydrogen eller strøm fra norsk sokkel, mens CO₂-en fanges og lagres under havbunnen. Dette er potensielt ett av Norges viktigste bidrag», fremholder NHO-sjefen.

Norges muligheter for å lykkes med et grønt skifte går hånd-i-hånd med norsk olje og gass. Det som er bra for energisektoren, er bra for et grønnere Norge.