Telenor-konflikten: Dette er oppskriften på dårlig stemning

Kommentar Tenk om du får sparken av sjefen. Også fortsetter dere begge to i jobben. Slik er det i Telenor om dagen.

Det var Dagens Næringsliv som i går meldte at det på nytt er bråk i Telenor. Den forholdsvis nye styrelederen Gunn Wærsted – utpekt i januar - ønsker ifølge avisen å kvitte seg med Telenorsjef Sigve Brekke – ansatt i august i fjor.

Les mer: Telenors styreleder ville kvitte seg med Sigve Brekke

Avisen skriver at Wærsted ga uttrykk for manglende tillit til Brekke i en samtale med ham i høst. Det som vanligvis ville skjedd etter er slikt møte, var at Brekke gikk av. Styret ansetter konsernsjef. Når styret ikke har tillit til sjefen, må lederen gå.

Brekke har altså i praksis fått sparken. Og det er antakelig ikke noe den største eieren sliter alt for mye med. Eieren er staten representert ved næringsminister Monica Mæland, som irriterte seg over ansettelsen av Brekke i utgangspunktet. Det var også Mæland som ga styreleder Wærsted jobben.

Les også: Styreleder i Telenor kalles inn på teppet av Mæland

Om Telenor var et vanlig selskap, og vi fulgte vanlig skuring i næringslivet, ville det for lengst blitt innkalt til pressekonferanse. Der ville Brekke varslet sin avgang. Han ville sagt noe om hensynet til familien eller nye grep om Telenors satsning et eller annet sted i utlandet.

Les også: Monica Mæland om Telenor-kvinnene som ble utelatt

Men Telenor har staten som største eier. Og i statseide selskaper har det vært tradisjon for litt mer rot i styrearbeidet enn ellers. Ofte fordi politikerne blander seg.

Detaljene rundt hva som har skjedd internt i Telenor kjenner bare de involverte. Men ifølge DN har ikke Sigve Brekke beholdt jobben bare på rent trass. Det handler om at han har resten av styrets tillit, ifølge avisen.

Les også: Telenor-styreleder måtte gå

Og det er oppsiktsvekkende fordi det kan tyde på at styreleder Wærsted har kjørt for mye solo. Og om det er slik, fremstår det lite profesjonelt. For hva kan være grunnen til å gå frem på en slik måte? Wærsted skulle selvsagt skaffet seg ryggdekning i sitt styre før hun forsøkte å kvitte seg med Brekke. Det er ikke betryggende at forvaltningen av statens eierskap ser ut til å bli forsøkt håndtert av én person.

VG avslørte: Telenor-kvinner ble aldri innkalt til intervju om konsernsjef-jobben

Forholdet mellom Brekke og Wærsted fortsetter å være svært vanskelig, skriver DN. Dette skjer samtidig med at Telenor trues med bøter, sliter på børsen og tar en massiv nedskrivning i India.

Husker du? Avslørte flere feil på Brekkes CV

Slik kan det ikke fortsette. Altså må noen gå. Og det er ingen enkel sak å sparke folk. Men før man gir folk fyken, må man være sikker på at det virker. Alle skjønner hvor dårlig stemningen blir ellers. Og Sigve Brekke leder fortsatt Telenor.